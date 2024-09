Squadre al lavoro nella nuova capitale indonesia Nusantara - Ansa

Giacarta ha i mesi, anzi, gli anni contati. Niente di apocalittico, per carità. Parliamo solo di Giacarta come capitale dell’Indonesia. Ma il caso è interessante sotto diversi punti di vista. Il governo ha infatti deciso di costruirne una nuova di sana pianta nel Borneo, l’isola più grande dell’arcipelago che costituisce il territorio di questa popolosa nazione. Fin qui nulla di strano. Di “città di fondazione” (come si chiamano quelle nate sulla base di una precisa volontà politica e di un progetto urbanistico) ce ne sono tante. In Italia basti pensare a Latina, Palmanova o Pienza.