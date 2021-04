COMMENTA E CONDIVIDI













Caro direttore,

come padre di tre bambini piccoli sono ovviamente interessato alla imminente novità dell’assegno unico e universale per i figli a carico. Ma come volontario in associazioni molto toccate da questa “rivoluzione” in politica economica familiare (sono infatti presidente di un Centro di aiuto alla vita, quello della città mariana di Loreto, e vicepresidente del Forum regionale delle associazioni familiari delle Marche), cerco di seguirne gli sviluppi, ne sento il dovere. Nessun giornale più di “Avvenire” è “sul pezzo” e per questo servizio di informazione e democratico dibattito le esprimo un grande grazie.

Tuttavia, poco o nulla è stato detto sui criteri di assegnazione, i quali a differenza delle cifre sono stati invece già stabiliti nella legge delega. Vorrei perciò porre una domanda e chiedo scusa in anticipo se la mia è solo “paranoia”; se fosse così, allora io stesso sarei molto sollevato. Vengo al punto. La legge delega per l’assegno unico e universale per i figli a carico prevede come primi due criteri di: 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non Ue in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale; 2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia. La domanda, quindi, è la seguente: in base ai due criteri appena menzionati, è possibile individuare delle categorie di persone che non avranno diritto all’assegno? In particolare, mi domando che cosa voglia dire tecnicamente “essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito”, che bisogna avere un reddito? Esemplificando: una ragazza madre che non lavora avrà diritto all’assegno unico e universale? Oppure no, perché l’assegno è per i “figli a carico”, sottintendendo fiscalmente, e quindi se la mamma non ha un reddito, allora non potrà prendere l’assegno? Come spero si comprenda, non si tratta di domande retoriche né pretestuose. Forse le risposte sono scontate e rassicuranti per gli addetti ai lavori, ma penso che aiuterebbero la comprensione del quadro generale. Grazie dell’ascolto!



Roberto Festa

Loreto (An)