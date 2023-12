Il 5 gennaio papa Francesco celebra i funerali del Papa emerito Benedetto XVI. «Benedetto, che la tua gioia sia perfetta!». Papa Ratzinger è morto il 31 dicembre 2022 a 95 anni. Aveva lasciato il pontificato dopo 8 anni, dimettendosi nel 2013 - Ansa

Il 16 gennaio viene arrestato dopo 30 anni di latitanza il boss mafioso Matteo Messina Denaro, di Castelvetrano in provincia di Trapani. L'ultimo padrino di Cosa nostra si nascondeva dal 1993 ed era riuscito a eludere tutte le ricerche grazie a una fitta rete di complicità e omertà. A tradirlo il cattivo stato di salute: è stato infatti sorpreso presso una clinica privata di Palermo. - Ansa

Il naufragio di Cutro, in Calabria. Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 94 persone persero la vita in mare, tra loro anche bambini. Le bare dei cadaveri recuperati sono allineate nel Palamilone. Il barcone era stato avvistato, la situazione meteomarittima era difficile, ma i soccorsi non sono mai partiti. La magistratura dovrà fare chiarezza. Tra i morti anche uomini e donne afghani che a Kabul avevano collaborato con gli eserciti dell'Occidente, quell'Occidente che poi li ha poi abbandonati al loro destino e non ha voluto nemmeno dare loro una seconda patria. - Ansa

Il 17 marzo la Corte penale internazionale dell'Aja emette un mandato di arresto nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova. Sono accusati di crimini di guerra in Ucraina, in particolare della deportazione illegale di bambini ucraini a partire dal 24 febbraio 2022, giorno dell'invasione del Paese da parte delle truppe di Mosca. - Reuters

L'intelligenza artificiale "ridisegna" la prima foto di un buco nero. Gli astronomi grazie al sistema di apprendimento automatico PRIMO sono riusciti a rendere molto più nitida la storica immagine del buco nero al centro della galassia M87. - Nasa

Alle ore 22.37 del 4 maggio 2023 il Napoli vince il terzo scudetto della sua storia. L'arbitro Abisso fischia la fine di Udinese-Napoli. La partita finisce 1-1 e così i partenopei sono aritmeticamente campioni d'Italia. - Ansa

Il 5 maggio l'Organizzazione Mondiale della Sanità decreta la fine ufficiale dell'emergenza Covid. Ma il virus, nelle sue varie mutazioni, e i vaccini non scompariranno. - Ansa

A 74 anni, il 6 maggio, Carlo viene incoronato re del Regno Unito come Carlo III. Ha dovuto aspettare davvero a lungo: sua madre Elisabetta II, è rimasta sul trono, dal 6 febbraio 1952, ben 70 anni e 214 giorni. - Reuters

Il 12 giugno si chiude l'era Berlusconi. Il fondatore e leader di Forza Italia muore a 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano. La sua prima elezione alla Camera e il suo primo governo sono datati 1994. In tutto è stato presidente del Consiglio quattro volte, segnando 40 anni di storia politica italiana. - Ansa

In Florida, il 1° luglio, viene lanciato il veicolo spaziale Euclid dell'Esa (l'Agenzia spaziale europea) per una missione di sei anni. Il satellite ospita due strumenti scientifici, il VISible Instrument (VIS) e il Near Infrared Spectrometer Photometer (NISP) che effettueranno una rassegna del cielo extragalattico con lo scopo di ottenere immagini di altissima accuratezza e misurare gli spettri di milioni di galassie. Le prime immagini sono arrivate a novembre. Fantastiche. Ma anche veramente preziose per gli astronomi, che avranno molto lavoro. - Esa

Il 20 luglio esce nelle sale italiane il fime "Barbie" di Greta Gerwig. È subito record d'incassi. - Ansa

Dall'1 al 6 agosto si svolge a Lisbona la Giornata Mondiale della Gioventù con papa Francesco. Solo dall'Italia erano arrivati 65mila ragazzi. Un grande momento di incontro e di fede, senza barriere né muri. La Gmg è un'esperienza di vita per la vita. - Agenzia Romano Siciliani

Ancora uno stupro di "branco". Due cugine di 13 anni sono state violentate da un gruppo di ragazzini poco più grandi nel Parco Verde di Caivano, nel Napoletano. Le due bambine sono state abusate all’interno di un capannone poco lontano dai luoghi frequentati da spacciatori e tossicodipendenti. I genitori hanno denunciato il fatto ai carabinieri e, individuati gli autori, sono scattati subito i provvedimenti giudiziari. La reazione, anche a livello nazionale è stata grande. E il governo si è impegnato a risanare la zona. Ma la società deve reagire ad ogni livello se si vuole vincere la sfida. - Ansa

La notte del 30 agosto, alle 23.49, cinque operai al lavoro per la manutenzione della linea ferroviaria vengono travolti e uccisi da un treno che viaggiava a 160 km orari. Altri due lavoratori si salvano. Le vittime lavoravano convinte di essere in sicurezza. Ma così non era, si dovranno accertare le responsabilità. In Italia, nei primi 9 mesi dell'anno, i morti sul lavoro sono stati 761, secondo l'Osservatorio Vega Engineering, ma la strage continua. - Ansa

Il 17 settembre visita lampo a Lampedusa della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Ad attenderla la premier Giorgia Meloni, che incassa un successo politico. L'incontro aprirà un dialogo politico a livello politico europeo che ha portato al recente accordo sui migranti. Un'intesa che rende sempre più difficile essere accolti in Europa per chi fugge da guerre, fame e persecuzioni, e che è stata criticata anche dalla Caritas italiana. - Ansa

Alle 6.30 del 7 ottobre il gruppo terrorista Hamas sferra contro Israele, partendo dalla Striscia di Gaza, l’attacco più massiccio degli ultimi decenni. Vengono lanciati migliaia di razzi, poi decine di miliziani superano il confine a bordo di deltaplani, mentre altri 400 con l’esplosivo aprono nella barriera varchi per moto e veicoli d'assalto. Nei primi scontri centinaia tra soldati e civili sono uccisi o catturati. Una cinquantina di miliziani fa irruzione in un rave party, nel deserto del Negev, uccidendo almeno 260 giovani e rapendone decine. Nel complesso i morti causati dalla violenza terroristica di Hamas sono stati 1.200. Nei giorni seguenti Israele risponde attaccando in forze la striscia di Gaza. - Reuters

L'offensiva israeliana contro Gaza si scatena subito dopo l'attaco di Hamas. E non risparmia i civili, in due mesi sono stati uccisi 18.500 palestinesi, solo in minima parte miliziani di Hamas o di altri gruppi terroristici. Anche la chiesa di Gaza con il suo oratorio e le scuole cattoliche sono finite sotto le bombe. Paradosso terribile, persino tre israeliani rapiti da Hamas il 7 ottobre, che erano riusciti a fuggire, sono stati uccisi dall'esercito israeliano mentre camminavano sventolando un bandiera bianca per rientrare in patria. Invece Nahida e la figlia Samar, cristiane, sono state uccise da un cecchino israeliano appena fuori dalla parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza City, mentre si dirigevano al convento delle suore di Madre Teresa che ospitano 54 bimbi disabili. Prima i proiettili hanno raggiunto Nahida: quando Samar ha cercato di soccorrerla, è stata ferita a morte. - Reuters

L'11 novembre, un sabato, scompaiono Giulia Cecchettin e il suo ex fidanzato Filippo Turetta. Dopo sette giorni di ricerche a tappeto, giorni segnati dall'angoscia dei familiari, le forze dell'ordine ritrovano il cadavere della giovane, vicino al lago di Barcis (Pordenone). Turetta è stato invece arrestato in seguito in Germania, vicino a Lipsia, e rimpatriato. E' accusato di omicidio volontario aggravato e sequestro di persona. Giulia avrebbe dovuto laurearsi il 16 novembre, "ma lui non voleva, perché temeva si potesse allontanare da lui", ha detto la zia di Giulia, Elisa Camerotto. Giulia è stata uccisa a coltellate. Un'altra violenza orribile contro una donna. Nella foto un murale realizzato a Milano da Fabio Ingrassia per ricordare Giulia. - ANSA

La sera del 26 novembre, a Malaga, l'Italia vince la sua seconda Coppa Davis, l'edizione numero 111, battendo l'Australia per 2-0. Sinner e Arnaldi portano così gli azzurri del tennis sul tetto del mondo dopo 47 anni. Il tennis tricolore sta attraversando un periodo d'oro, ricco di soddisfazioni. - ANSA