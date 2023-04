Il diavolo non ha più molti segreti: cinque puntate online e a disposizione di tutti aiutano a comprendere chi è il demonio e come agisce, cosa prova una vittima della sua azione straordinaria e feroce, come si svolge il Rito degli esorcismi, come difendersi dalle insidie del maligno.

Il documentario “Il diavolo, il grande sconfitto” è un lavoro firmato dall’Ufficio stampa della Conferenza episcopale siciliana e dell’Ufficio regionale per la Pastorale esorcistica.

La prima puntata (che vi offriamo in questa pagina) è stata pubblicata sabato scorso sulla pagina youtube di CESi Segreteria Pastorale e ha come protagonista fra Benigno Palilla, direttore dell’Ufficio regionale per la pastorale esorcistica.

Il titolo: “Dio salva – Il demonio e le sue tentazioni, le azioni straordinarie”, rivela com al centro ci sia il riconoscimento della presenza di Satana nella nostra società. Le altre quattro puntate saranno disponibili, una per volta, ogni sabato mattina e rilanciate sul sito delle Chiese di Sicilia e sui social che vi fanno riferimento.

Il secondo video che, sarà online da sabato prossimo, ha per titolo “I più poveri tra i poveri”: ancora fra Benigno Palilla parlerà delle vittime dell’azione straordinaria del demonio, condividendo alcune sue esperienze di esorcismi e liberazioni.

Nella terza, verrà approfondito il Rito dell’esorcismo con fra Tonino Bono, esorcista di Messina.

Nella quarta è prevista la testimonianza di una donna liberata dall’azione del demonio.

La quinta ed ultima è una sorta di prontuario che riassume quanto detto in modo originale, per conoscere e difendersi dal maligno, con consigli e riflessioni di esorcisti di tutta la Sicilia.