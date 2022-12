a cura della corrispondente da Gerusalemme Alessandra Buzzetti, in onda sabato 24 dicembre ore 17.30 e domenica 1 gennaio ore 9.20.

Gaza-Betlemme è un viaggio di sola andata per i tanti cristiani scappati dalla Striscia di terra più blindata e popolata del mondo, teatro di guerra da oltre 15 anni. Per uscire dal valico israeliano occorre un permesso speciale, sempre temporaneo. Chi decide di trasferirsi in altre città palestinesi vive per anni sospeso e diviso dai propri famigliari.

“Le autorità israeliane negli ultimi anni – prosegue padre Romanelli nel doc di Tv2000 - non hanno concesso abitualmente i permessi. Ringraziando Dio nell'ultimo anno ne hanno concessi un numero molto alto: 722 permessi per i cristiani. Molte sono intere famiglie e soltanto cinque persone sono rimaste fuori di Gaza”.



“Io qui – aggiunge il parroco latino di Gaza - cerco di creare un'oasi per tutti i cristiani. Vivono con molta semplicità, sanno cosa vuol dire essere cristiani e questa è una lezione per noi occidentali. Non sappiamo cosa vuol dire soffrire per il nome di Cristo”.

‘Il confine della Speranza’ è un racconto di Natale sul fragile filo di chi vive il dramma di un conflitto permanente, della mancanza di libertà e della separazione dai propri cari, senza perdere la speranza che nasce e si rinnova nella grotta di Betlemme.