4) L'imperatore Federico Barbarossa nel medioevo rubò e fece portare in Germania i resti dei Re Magi. In quale città italiana erano prima conservati?

6) A Roma si conserva il primo presepe fatto con vere statue, scolpite da un grande artista. In quale basilica si trova?

7) San Gaetano da Thiene, vissuto nel Cinquecento, sarebbe il vero "inventore" del presepe così come ancora oggi lo facciamo. Quale fu la sua speciale innovazione?

8) È vero che i cristiani che appartengono alla Chiesa ortodossa (diffusa soprattutto in Oriente e nell'Europa dell'Est) non fanno il presepio?

9) Nei secoli la tradizione ha inventato dei nomi propri per alcuni pastori del presepio. Ne conosci qualcuno?

10) Napoli è forse la città italiana che produce i presepi più famosi del mondo. Come si chiama la via in cui si trovano le botteghe che li vendono?