Lo sbarco a Brindisi dei 118 migranti da Siria, Sudan, Eritrea, Etiopia, Egitto, Palestina e Bangladesh. Ora andranno in centri di accoglienza in Campania ed Emilia Romagna tranne i 4 minori che rimarranno in Puglia. La Life Support, la nave di Emergency per la ricerca e il soccorso in mare, completerà i rifornimenti e mercoledì sarà pronta a ripartire per una 15esima missione nel Mediterraneo centrale