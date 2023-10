Un corpo che galleggia in mare dopo il naufragio. Come un manichino - ANSA

Per essere trasferiti in un hangar - ANSA

Papa Francesco il 6 ottobre, all'Angelus, invita a pregare in silenzio per le vittime di Lampedusa - ANSA

Papa Francesco era andato proprio a Lampedusa pochi mesi prima, l'8 luglio 2013, per la sua prima visita apostolica in Italia. Lo vediamo mentre lancia una corona di fiori nel punto dove si trova una statua della Madonna del Mare, a 14 metri di profondità - Vatican Media

Nella sala di comando dei sommozzatori dei Vigili del fuoco si studia come proseguire i lavori di recupero dei morti trascinati in fondo al mare dal peschereccio - ANSA

Chi non è potuto andare ad Agrigento per la cerimonia commemora i morti seduto sugli scogli di Lampedusa davanti al mare - ANSA

La Porta d'Europa a Lampedusa, in ricordo dei migranti morti in mare. È stata realizzata da Mimmo Paladino nel 2008, ma tantissimi quelli che in questi anni non sono riusciti a raggiungerla. Come gli uomini, le donne e i bambini inghiottiti dal mare quel 3 ottobre di 10 anni fa - Ansa