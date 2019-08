Si chiama suor Agnese, ha 95 anni e fa parte della comunità delle Convittrici del Bambin Gesù di San Severino Marche (Macerata). Nel giorno della festa dell'Assunta l'anziana religiosa insieme alle giovani consorelle ha deciso di trascorrere mezzora in spensieratezza sull'altalena nel giardino della scuola che le religiose gestiscono accanto al convento, in località Castello. Mentre lei si dilettava sull'altalena le altre suore giocavano a bocce. Poi di nuovo tutte in preghiera, e al lavoro - ma sempre in letizia - per preparare l'anno scolastico ormai alle porte ed accogliere i bambini dell'asilo nido e i ragazzi dei licei psico-pedagogico e linguistico in vista dell'apertura dell'anno scolastico.