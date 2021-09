C’è anche don Luigi Usubelli a bordo di Astral, il veliero dell’organizzazione umanitaria Open Arms salpato ieri da Barcellona e diretto nel Mediterraneo centrale. Il sacerdote ha avuto il via libera dal vescovo di Bergamo, Francesco Beschi.

Don Usubelli, che già da tempo si trovava a Barcellona dove per MIgrantes segue la pastorale degli italiani lì emigrati,ha seguito i lavori di preparazione della nave umanitaria che si accinge a raggiungere il Canale di Sicilia per svolgere attività di monitoraggio e testimonianza. Nelle settimane scorse Astral, nel corso di precedenti missioni, ha segnalato alle autorità italiane diversi barconi in difficoltà poi soccorsi dalla Guardia costiera italiana.

Nel filmato inviato nel corso delle prime ore di navigazione, don Usubelli spiega il perché di una scelta. Nei giorni scorsi l’aveva annunciata proprio sul sito di Migrantes parlando dell’attesa per l’incontro con “questi improvvisati naviganti in fuga”, persone di cui ancora “non conosciamo il volto ma sappiamo che c’incontreremo o faremo di tutto perché ciò accada”.