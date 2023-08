Gian Carlo Blangiardo, Già Presidente Istat, Statistico e Professore Ordinario di Demografia, Università Milano Bicocca; Adriano Bordignon, Presidente Nazionale del Forum delle Associazioni Familiari; Matteo Rizzolli, Professore di Politica economica, Università Lumsa; Eugenia Roccella, Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità; Giuseppe Zola, Vicepresidente Associazione Nonni 2.0. Modera Lorenza Violini, Professoressa di Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Milano.



Coniugando la prospettiva etica, quella politica e quella statistica l’incontro mette in relazione i problemi che insorgono per lo sviluppo della democrazia quando la natalità di un Paese raggiunge tassi che rendono non più sostenibili elementi fondamentali del sistema nel suo insieme, e non solo quelli relativi al sistema pensionistico. Questi elementi verranno messi in luce dalle diverse relazioni al fine di prendere coscienza della drammaticità della situazione attuale e di delinearne alcune possibili soluzioni.