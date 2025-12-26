«Zelensky vedrà Trump domenica a Mar-a-Lago»

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky domenica a Mar-a-Lago. Lo scrive su X il giornalista di Axios Barak Ravid citando un alto funzionario ucraino e sottolineando che l'incontro indica «progressi significativi nei negoziati sul piano di pace di Trump».

Secondo una fonte diplomatica, i punti più' difficili dei negoziati di pace rimangono irrisolti: le garanzie di sicurezza per l'Ucraina, il controllo sui territori e gli obblighi legali della Russia. Zelensky ha riferito nelle ultime ore di una lunga telefonata con gli inviati presidenziali Usa, Steve Witkoff e Jared Kushner, descrivendo la discussione come un'analisi approfondita dei "formati, degli incontri e delle tempistiche" necessari per fermare le ostilità. "Abbiamo alcune nuove idee", ha detto il leader di Kiev.