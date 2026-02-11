Il Bangladesh domani alle urne: le speranze (deluse) della "Generazione Z"

Il test elettorale arriva 18 mesi dopo l’ondata di proteste che ha rovesciato l'ex premier Hasina. Favoriti il Partito nazionalista e quello islamista. L'incognita delle violenze

Le aspettative della “Generazione Z” saranno premiate o tradite? È l’interrogativo che aleggia sul voto di domani in Bangladesh, quando 127 milioni di cittadini si recheranno alle urne per eleggere un nuovo governo, 18 mesi dopo l’ondata di proteste che ha rovesciato l'ex premier Sheikh Hasina, fuggita - dopo un “regno” durato 15 anni, scandito da accuse di brogli elettorali, corruzione e brutale repressione del dissenso - poi in India. Per decine di milioni di bengalesi, sarà il primo voto “credibile” della loro vita. Credibile e “affollato”: 51 i partiti in corsa, oltre 2.000 i candidati schierati.

La carica esplosiva (e generazionale) non sembra trovare oggi cittadinanza nelle intenzioni delle principali forze politiche. "Sognavamo un Paese in cui tutte le persone, indipendentemente da genere, razza e religione, avessero pari opportunità", ha raccontato alla Reuters Sadman Mujtaba Rafid, che ha partecipato alla rivolta. "Ci aspettavamo cambiamenti politici e riforme, ma è ben lontano da ciò che sognavamo."

Dall’altra parte c’è Jamaat-e-Islami (JIB), noto come Jamaat, a capo di un'alleanza di 11 partiti, tra cui il National Citizen Party (NCP), gruppo formato da studenti che guidò le proteste contro Hasina nel 2024 ma che ha faticato a farsi strada nel panorama politico del Bangladesh. Il partito, pilotato dal 67enne Shafiqur Rahman, non presenta nessuna candidata donna alle elezioni.

"Una vittoria del BNP – spiega ancora Rejwan - segnerebbe probabilmente un passo verso la distensione con l'India, nonostante le tensioni diplomatiche esistenti- ha affermato Rejwan -. Al contrario, un governo guidato dalla JIB potrebbe perseguire un approccio nettamente diverso. Potrebbe cercare di contrastare le apprensioni dell'India coltivando legami più stretti con Pakistan e Turchia, così come con la Cina o gli Stati Uniti, o entrambi”.

La "rivoluzione ha mostrato la potenza di ciò che la Generazione Z può realizzare", ha detto alla Cnn Mirza Shakil, uno studente che ha partecipato alle proteste per rovesciare Hasina. Ora toccherà al voto evitare che quel potenziale non venga disperso.