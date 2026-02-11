Canada sotto choc per la strage nella scuola. Le vittime sono 10

Almeno dieci morti e 27 feriti è il bilancio della sparatoria avvenuta a Tumbler Ridge, remota cittadina montana della British Columbia, nel Canada occidentale. Sette delle vittime sono state colpite all'interno di una scuola secondaria, mentre altre due sono state trovate senza vita in un'abitazione collegata all'incidente, secondo quanto riferito dalla Royal Canadian Mounted Police (Rcmp). Tra i feriti, due sono in gravi condizioni. La persona ritenuta responsabile - che secondo una prima valutazione delle autorità sarebbe "una donna in abito con capelli marroni" - è stata trovata morta all'interno della scuola con quella che appare una ferita autoinflitta. L'allarme per un "active shooter" era stato lanciato nel primo pomeriggio, facendo scattare il lockdown dell'istituto. Durante l'intervento, la polizia ha trovato sei corpi all'interno della scuola; una settima vittima è morta durante il trasporto in ospedale.

Le autorità hanno confermato che sono in corso perquisizioni in altre abitazioni della zona per verificare eventuali collegamenti con la strage. Il premier Mark Carney si è detto "devastato" da quella che ha definito una "violenza orribile". "Mi unisco ai canadesi - recita il messaggio integrale di Carney - nel piangere coloro le cui vite sono state cambiate in modo irreversibile oggi, e nella gratitudine per il coraggio e l'altruismo dei primi soccorritori che hanno rischiato la vita per proteggere i loro concittadini". "La nostra capacità di unirci nelle crisi è il meglio del nostro Paese: la nostra empatia, la nostra unità e la nostra compassione reciproca", ha proseguito il capo del governo di Ottawa, "ho contattato il premier Eby per esprimere le mie condoglianze e il ministro della Pubblica Sicurezza, Gary Anandasangaree, che sta coordinando la risposta federale". "I nostri funzionari sono in stretto contatto con i loro omologhi per garantire che la comunità riceva il massimo supporto possibile, il governo canadese è al fianco di tutti i cittadini della Columbia Britannica che affrontano questa orribile tragedia". Secondo i media canadesi, Carney ha cancellato la sua partecipazione alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, prevista questo fine settimana.

Il premier della British Columbia, David Eby, ha parlato di un atto "inimmaginabile". Tumbler Ridge, che conta circa 2.400 abitanti, si trova a oltre 1.100 chilometri a nord di Vancouver. La municipalità ha dichiarato di non trovare "parole sufficienti per descrivere il dolore" che ha colpito la comunità.

Darian Quist è uno studente della scuola di Tumbler Ridge, nella British Columbia canadese. Parlando all'emittente pubblica Cbc, ha raccontato che stava seguendo una lezione di meccanica, quando è stato comunicato che la scuola era entrata in lockdown per una sparatoria. Inizialmente "non pensavo stesse succedendo nulla", ha raccontato. Poi però ha iniziato a ricevere foto "orribili" che mostravano la carneficina nell'istituto. Quist ha spiegato di essere rimasto confinato per più di due ore fino a quando la polizia non ha fatto irruzione, ordinando a tutti di alzare le mani prima di scortarli fuori dall'edificio. "Pensi che questo genere di cose non accada mai", ha detto commossa la madre di Darian, Shelley Quist, raccontando di aver abbracciato il figlio quando finalmente si sono riavvicinati dopo che la zona era stata dichiarata sicura. "Non gli staccherò gli occhi di dosso per un po'".

"Si trattava di una situazione in rapida evoluzione e dinamica, e la rapida collaborazione della scuola, dei soccorritori e dei residenti ha svolto un ruolo cruciale nella nostra risposta", ha dichiarato Ken Floyd, un funzionario di polizia, descrivendo una "scena orribile" al loro arrivo a scuola. "È stata una giornata incredibilmente difficile ed emotivamente estenuante per la nostra comunità", ha aggiunto.