Voto in Iraq, trionfa la lista del premier al-Sudani

La lista del primo ministro iracheno, Mohamed Chia al-Sudani, ha ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni parlamentari di martedì. Lo riferiscono fonti vicine al suo partito politico. La Coalizione sciita per la ricostruzione e lo sviluppo, guidata da al-Sudani ha ottenuto "una vittoria importante", secondo un funzionario vicino al premier, mentre altre due fonti hanno indicato che si è assicurata circa 50 seggi in Parlamento, diventando il blocco più numeroso. Al-Sudani spera di vincere un secondo mandato, dopo essere stato portato al potere nel 2022 da un'alleanza di gruppi filo-iraniani, Coordination Framework. La commissione elettorale ha annunciato ieri che l'affluenza alle elezioni politiche in Iraq ha superato il 55%, precisando che questa cifra si basa sulla maggioranza dei seggi elettorali. Secondo la stessa fonte, oltre 12 milioni di persone hanno votato su poco più di 21 milioni di elettori registrati. Questo tasso di partecipazione, inaspettato, segna un forte aumento rispetto al 41% nel 2021 - tanto più che il leader sciita Moqtada Sadr, la cui corrente aveva ottenuto il maggior numero di seggi nelle precedenti elezioni, questa volta aveva chiesto di boicottare il voto. Dalla caduta di Saddam Hussein, la maggioranza sciita domina la scena politica irachena, con partiti strettamente legati all'Iran. Per tradizione, il premier è sciita, il presidente del Parlamento sunnita e la presidenza della Repubblica spetta a un curdo.