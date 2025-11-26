Usa, spari vicino alla Casa Bianca: uccisi due uomini della Guardia nazionale

Tre persone sono state ferite in una sparatoria avvenuta vicino alla Casa Bianca, ma di loro poco dopo il ricovero in ospedale non ce l'hanno fatta. Erano entrambi uomini della Guardia nazionale. Lo ha confermato un funzionario delle forze dell’ordine di Washington.

Stando alle prime ricostruzioni, la sparatoria è avvenuta all’ingresso del Club Quarters Hotel, a nord-ovest della residenza presidenziale, e ha coinvolto diverse persone, tra cui due militari. Uno di questi è tra i ricoverati. La polizia locale ha isolato diversi isolati dell’area in cui sono accorse decine di soccorritori mentre alla Casa Bianca è scattato il lockdown. L'autore dell'agguato è stato fermato. Il presidente Trump è stato già messo a conoscenza dell'accaduto. E dalla Florida, dove si trova per il Ringraziamento di domani, è subito intervenuto sui social: "L'animale che ha sparato ai due membri della Guardia Nazionale, entrambi gravemente feriti e ora ricoverati in due ospedali separati, è anch'esso gravemente ferito, ma nonostante tutto, pagherà un prezzo altissimo", ha scritto Donald Trump su Truth. "Dio benedica la nostra Grande Guardia Nazionale e tutti i nostri militari e le forze dell'ordine. Sono persone davvero straordinarie. Sono con voi", ha aggiunto.

Al momento, come confermato dal vicepresidente JD Vance, il movente dell'attentato è ancora «sconosciuto»