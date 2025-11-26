Usa, spari vicino alla Casa Bianca: feriti due uomini della Guardia nazionale

Due soldati sono stati gravemente feriti dai colpi d’arma da fuoco esplosi alle 15 locali di mercoledì a due isolati dalla Casa Bianca.

Alla vigilia del Ringraziamento, la festa più importante per gli americani, in una zona affollata di turisti locali e internazionali soprattutto in questi giorni, un uomo ha aperto il fuoco e gravemente ferito due soldati della Guardia Nazionale, la forza schierata da Donald Trump per combattere il crimine nella città I due «sono in condizioni critiche», ha detto il direttore dell'Fbi, Kash Patel, in una conferenza stampa smentendo la notizia del governatore del West Virginia secondo la quale i due soldati erano morti. La sparatoria è stato «un attacco mirato» contro i militari della Guardia Nazionale, ha confermato la sindaca della capitale Muriel Bowser

In meno di mezz’ora la polizia locale ha arrestato un sospetto che, ha precisato lo stesso Donald Trump, è stato ferito da un proiettile prima di essere fermato e che, sempre secondo il presidente «pagherà caro il suo atto». La polizia di Washington ha dichiarato che non ci sono altri sospettati. Lo ha dichiarato Jeff Carroll, vice capo esecutivo del Dipartimento di Polizia Metropolitana, durante una conferenza stampa. «Al momento non ci sono indicazioni che ci fossero altri sospettati. L'unico sospettato coinvolto in questo incidente è stato colpito durante lo scambio» a fuoco con gli agenti ed «'è stato trasportato in ospedale per le cure del caso», ha spiegato Carroll.

Durante la sparatoria il capo della Casa Bianca si trovava a Mar-a-Lago, in Florida, per il weekend di festa del Ringraziamento, che sarà giovedì.

Il vicepresidente JD Vance ha parlato della sparatoria incontrando i militari a Fort Campbell, nel Kentucky, per il Ringraziamento. «Non conosciamo ancora il movente. C'è molto che non abbiamo ancora capito»', ha detto Vance. Quello che è accaduto, ha aggiunto, «penso che sia un triste promemoria del fatto che i soldati, che siano in servizio attivo, di riserva o della Guardia Nazionale, sono la spada e lo scudo degli Stati Uniti d'America».

Decine di soccorritori e veicoli della polizia si sono immediatamente ammassati all'angolo tra la 17esima e la I Street NW, appena a nord-ovest della Casa Bianca. La polizia locale ha circoscritto diversi isolati dell’area.

Secondo la Cnn, i militari hanno aperto il fuoco per primi e poi sono stati colpiti. Quindi non è chiaro se sono intervenuti per evitare una sparatoria contro civili o se erano loro stessi l'obiettivo dell'attacco.

Proprio la scorsa settimana, un giudice federale ha stabilito che il dispiegamento della Guardia Nazionale a Washington voluto da Donald Trump, in particolare con molti membri provenienti da fuori Stato, era illegale. L'ordinanza ha bloccato il dispiegamento, ma il giudice ne ha sospeso l'entrata in vigore per tre settimane per ridurre al minimo le interruzioni operative. L'ordinanza sarebbe dovuta entrare in vigore l'11 dicembre.