Ucraina: massiccio attacco aereo russo, tre feriti nella regione di Kiev

Le forze russe hanno lanciato una raffica di missili e decine di droni, in particolare verso città alla periferia della capitale

La Russia ha lanciato un attacco notturno su larga scala contro diverse città ucraine, con missili e droni, causando almeno tre feriti nella regione di Kiev oltre a danni all'infrastruttura ferroviaria. L'Aeronautica militare ucraina ha riferito che le forze russe hanno lanciato una raffica di missili e decine di droni, in particolare verso citta' alla periferia della capitale ucraina.

Secondo Ukrinform, Mykola Kalashnyk, capo dell'amministrazione statale regionale di Kiev, ha riportato la notizia su Telegram. «Il nemico sta lanciando un massiccio attacco contro la regione di Kiev con droni e missili. Gli insediamenti pacifici nella regione sono sotto attacco. Sfortunatamente, tre persone sono rimaste ferite a seguito dell'attacco del paese terrorista», ha scritto. Tra loro due donne sulla quarantina hanno riportato diverse ferite da schegge in piu' parti del corpo. Il terzo ferito e' un uomo, anche lui 40enne, nella localita' di Fastiv, a circa 60 chilometri a sud-ovest dal centro di Kiev. «Le vittime hanno ricevuto tutta l'assistenza medica necessaria», ha assicurato Kalashnyk.

A causa del massiccio attacco russo all'infrastruttura ferroviaria di Fastiv, nella regione di Kiev, i percorsi dei treni passeggeri hanno subito variazioni e interruzioni. Il servizio di emergenza statale ucraino ha inoltre riferito che sono scoppiati incendi in un magazzino a Novi Petrivtsi e in un'abitazione a Bucha, nell'Oblast di Kiev.

Segnalazioni di droni sono state avvistate anche a ovest, fino all'Oblast' di Leopoli, mentre la Russia lanciava diverse ondate di attacchi contro le citta' ucraine sin dalle prime ore del giorno, secondo quanto riferito dal quotidiano Kyiv Independent. Esplosioni sono state confermate a Poltava, Lutsk, Odessa, Zaporizhzhia e Bila Cerkva durante gli attacchi.

Nell'Oblast' di Dnipropetrovsk, il governatore regionale Vladislav Haivanenko ha affermato che durante l'attacco sono scoppiati incendi in diverse citta', tra cui attacchi alle abitazioni di Pavlohrad e alle infrastrutture locali di Kryvyj Rih, mentre un bambino di 11 anni e' rimasto ferito a Nikopol. Nella citta' occidentale di Lutsk, il sindaco Ihor Polishchuk ha riferito che diversi magazzini alimentari hanno preso fuoco.

Infine, l'Aeronautica militare polacca ha dichiarato sui social media di aver fatto decollare aerei da combattimento per proteggere lo spazio aereo polacco, in seguito all'attacco russo durato ore sull'Ucraina occidentale