Iran: donne senza velo a maratona, aperto procedimento penale

Dopo la pubblicazione di immagini di donne senza hijab a una maratona sull'isola di Kish, le autorita' iraniane hanno avviato un procedimento penale contro gli organizzatori della gara. Oltre 5mila persone hanno preso parte alla competizione ieri, secondo i media locali, e online sono state pubblicate immagini che mostrano diverse maratonete che non rispettavano il rigoroso codice di abbigliamento femminile della Repubblica islamica, sancito dalla legge all'inizio degli anni '80.

«Nonostante i precedenti avvertimenti sulla necessita' di rispettare le leggi e i regolamenti vigenti nel Paese, nonche' i principi religiosi, consuetudinari e professionali, l'evento si e' svolto in modo tale da violare la decenza pubblica», ha dichiarato il procuratore locale, citato dall'agenzia di stampa ufficiale della magistratura, Mizan Online. «Considerate le violazioni verificatesi e sulla base delle leggi e dei regolamenti, e' stata avviata un'azione penale contro i funzionari e gli agenti che hanno organizzato questo evento», ha sottolineato la fonte.

Alcuni organi di stampa conservatori, tra cui Tasnim e Fars, hanno condannato la maratona, definendola indecente e irrispettosa delle leggi islamiche in vigore dopo la Rivoluzione Islamica del 1979. In Iran, le donne sono tenute a coprirsi i capelli e a indossare abiti modesti e ampi in pubblico. Ma l'osservanza delle regole dell'hijab e' diventata piu' sporadica dopo le proteste del 2022 seguite alla morte in custodia di Mahsa Amini, giovane donna curda arrestata per una presunta violazione del 'dress code'.

All'inizio di questa settimana, la maggioranza dei legislatori ha accusato la magistratura di non aver rispettato la legge sull'hijab. Il presidente della Corte suprema Gholamhossein Mohseni Ejei ha successivamente chiesto un'applicazione piu' rigorosa. Il governo iraniano, guidato dal presidente Masoud Pezeshkian, si e' rifiutato di ratificare un disegno di legge approvato dal parlamento che avrebbe imposto sanzioni severe per le donne che non rispettano le regole sull'abbigliamento. Nel maggio 2023, il capo della federazione iraniana di atletica leggera si e' dimesso dopo che alcune donne senza velo hanno preso parte a un evento sportivo nella citta' meridionale di Shiraz.