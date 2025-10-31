Trump: pronto a salvare i cristiani in tutto il mondo

"Il cristianesimo si trova ad affrontare una minaccia esistenziale in Nigeria. Migliaia di cristiani vengono uccisi. Gli islamisti radicali sono responsabili di questo massacro", scrive il presidente Usa Donald Trump su Truth che annuncia di essere pronto alla difesa dei cristiani. "Con la presente definisco la Nigeria un "PAESE DI PARTICOLARE PREOCCUPAZIONE" - Ma questo è il minimo. Quando i cristiani, o qualsiasi altro gruppo simile, vengono massacrati come sta accadendo in Nigeria - 3.100 contro 4.476 in tutto il mondo - (non esiste alcun dato simile nei recenti rapporti ufficiali sulla persecuzione dei cristiani nel mondo ndr), bisogna fare qualcosa!

Chiedo al deputato Riley Moore, insieme al presidente Tom Cole e alla Commissione per gli stanziamenti della Camera, di esaminare immediatamente la questione e di riferirmi. Gli Stati Uniti non possono restare a guardare mentre tali atrocità si verificano in Nigeria e in numerosi altri Paesi. Siamo pronti, disposti e in grado di salvare la nostra grande popolazione cristiana in tutto il mondo!"