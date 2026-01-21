Trump a Davos: la Groenlandia «pezzo di ghiaccio, la vogliamo»

Il presidente Donald Trump è arrivato a Davos, in Svizzera, con un paio d'ore di ritardo a causa di un guasto al suo aereo. Per quanto riguarda la Groenlandia il suo discorso è stato per certi versi rassicurante - «Non voglio usare la forza per averla e non la userò» - per altri minaccioso - «Se gli europei diranno di no, ce lo ricorderemo» - per altri ancora sprezzanti - «La nostra è una richiesta piccola, è un grosso pezzo di ghiaccio».

Un altro tema molto atteso a Davos era quello dell''Ucraina: confermato l'incontro tra il presidente Usa e il collega ucraino Zelensky, ma «sta all'Europa risolvere la guerra, non agli Usa».

Quanto al suo rapporto con l'Europa, «la amo ma voglio che vada nella giusta direzione", e ha citato "la migrazione incontrollata", con "l'importazione di nuove popolazioni del tutto diverse da terre lontane", e "la nuova truffa green".