Trump a Davos: la Groenlandia «pezzo di ghiaccio, la vogliamo»

di Redazione
E sull'Ucraina: spetta alla Ue risolvere la guerra
January 21, 2026
Eric Trump, Executive Vice President of The Trump Organization and son of U.S. President Donald Trump, U.S. Energy Secretary Chris Wright, Commerce Secretary Howard Lutnick, White House chief of staff Susie Wiles, Treasury Secretary Scott Bessent and Secretary of State Marco Rubio listen to Donald Trump's remarks during the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 21, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
Il presidente Donald Trump è arrivato a Davos, in Svizzera, con un paio d'ore di ritardo a causa di un guasto al suo aereo. Per quanto riguarda la Groenlandia il suo discorso è stato per certi versi rassicurante - «Non voglio usare la forza per averla e non la userò» - per altri minaccioso - «Se gli europei diranno di no, ce lo ricorderemo» - per altri ancora sprezzanti - «La nostra è una richiesta piccola, è un grosso pezzo di ghiaccio».  
Un altro tema molto atteso a Davos era quello dell''Ucraina: confermato l'incontro tra il presidente Usa e il collega ucraino Zelensky, ma «sta all'Europa risolvere la guerra, non agli Usa». 
Quanto al suo rapporto con l'Europa, «la amo ma voglio che vada nella giusta direzione", e ha citato "la migrazione incontrollata", con "l'importazione di nuove popolazioni del tutto diverse da terre lontane", e "la nuova truffa green". 

