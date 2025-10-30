Torniamo a contare i morti. Ma quel grido del Papa indica la via

«Basta guerra» ha detto Leone XIV, che come Francesco, ha conosciuto il dolore del mondo. È un invito vero e forte. Per questo, la delusione per il ritorno della violenza a Gaza non deve farci cadere nello sconforto

Abbiamo ricominciato a contare i morti, anzi non abbiamo mai smesso. Il mondo ha creduto nella speranza della pace, ha sostenuto chi la proponeva, ha esultato ai primi e deboli segnali di una possibilità di tregua. La delusione di un ritorno massiccio alla violenza non deve però farci cadere nel pessimismo e nello sconforto.

Martedì 28 ottobre, al Colosseo, alla conclusione delle Giornate internazionali della pace, organizzate dalla Comunità di Sant'Egidio, abbiamo ascoltato gli appelli e le preghiere di tante voci autorevoli che si impegnano a favore della pace. Una voce si è alzata con la forza della verità e della giustizia e ha gridato nel luogo simbolo della sofferenza dei martiri e dei perseguitati. «Basta guerra!». Il grido e la forza della voce e del cuore del Santo Padre, Leone XIV sono stati la voce di chi soffre a Gaza e nel mondo a causa della violenza della guerra. È stato il grido di un uomo mite, di un uomo di pace che, come Papa Francesco, ha conosciuto le sofferenze di popoli lontani e conosce il dolore del mondo.

Eravamo riuniti in preghiera, eravamo raccolti in unità e in comunione fraterna con un unico obiettivo: chiedere la pace per l'umanità ferita, offesa e oltraggiata. Nel grido di dolore di Papa Leone, in due sole parole, sono passate davanti ai nostri occhi le immagini indescrivibili della morte, della sofferenza, della distruzione, i sorrisi spenti sui volti dei bambini e degli anziani, la muta richiesta di aiuto degli occhi dei disabili , le lacrime di donne e di uomini sopraffatti dal male della violenza.

Basta guerra, due parole che hanno fatto risuonare nelle nostre orecchie i flebili lamenti di chi non abbiamo potuto aiutare e i suoni devastanti delle guerre. Basta guerra sono due parole forti e vere, pronunciate con forza da un uomo mite, un uomo di pace. Grazie, Santo Padre. Con due sole parole ci ha indicato ancora la strada. La mitezza non è debolezza, la speranza non è illusione, l'amore per il prossimo è amore per la carità, l'amore di Dio si riflette nella verità e nella giustizia verso chi non ha più voce per gridare: «Basta guerra!»