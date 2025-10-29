Putin: testato superdrone sottomarino «unico al mondo»

Il presidente Vladimir Putin ha detto che la Russia ha testato ieri il missile sottomarino a propulsione nucleare Poseidon, affermando che "non esiste nulla di simile al mondo". Putin, citato dal canale Telegram del Cremlino, ha detto che "la potenza del Poseidon supera di gran lunga quella del nostro missile intercontinentale più promettente, il Sarmat".