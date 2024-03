La copertina del Sun che annuncia l'esclusiva su Kate - Archivio

COMMENTA E CONDIVIDI













Sarà veramente finita? La speranza che il “Kategate” sia acqua passata è rimessa in una foto della principessa del Galles, scattata mentre faceva la spesa con il marito William, pubblicata ieri in prima pagina dal tabloid The Sun. Nell’immagine è immortalata in tuta, un po’ dimagrita ma sorridente.

Lo scatto è stato estratto da un video amatoriale girato, sabato, nel parcheggio della Windsor Farm, un negozio di prodotti locali che si trova nei pressi della residenza della coppia reale e dei loro tre figli. Era la prova che mancava a seppellire le congetture sulla prolungata assenza della futura regina dalla scena pubblica (è in coma se non morta). La saga è cominciata quando Kate, era il 16 gennaio, ha subito un imprecisato intervento all’addome. Il mistero sulle sue condizioni si è infittito quando, il 10 marzo, è stata diffusa una foto che la ritraeva con i suoi tre bambini, George, Charlotte e Louis, risultata pesantemente “ritoccata” tanto da essere poi ritirata dalle agenzie fotografiche. Errore di cui la principessa si è assunta la responsabilità. Sue sarebbero anche le grossolane correzioni di una vecchia foto della regina Elisabetta, circondata dai suoi nipoti, diffusa l’anno scorso dal Palazzo a memoria della defunta sovrana.

I sudditi di Sua Maestà hanno tirato ieri un sospiro di sollievo: Kate è viva. Anche se qualcuno, sul web, ha continuato a inferire: “Quella è una sosia”. Secondo gli addetti ai lavori a fomentare l’isteria collettiva sono stati i troll russi impegnati a insinuare sfiducia nelle istituzioni. Portano in Russia anche le fake news sulla morte di re Carlo, alle prese con una battaglia contro il cancro, circolate lunedì sera. Ad abboccare, questa volta, sono stati gli stessi media russi (e ucraini) poi seccamente smentiti dall’ambasciata del Regno Unito a Mosca. Nel caso del “Kategate” a cadere nella trappola sarebbero stati i britannici. “Dibattiamo sempre se dovremmo o meno abolire i reali – ha commentato l’editorialista Tim Stanley - ma visto il modo in cui li abbiamo trattati non mi sorprenderei se si abolissero loro stessi”.