Kamala Harris, 55 anni

Un procuratore duro contro il crimine ma pragmatico nei confronti della polizia, tanto da chiudere gli occhi su alcuni abusi. Una paladina del movimento Black lives matter che ha conquistato la simpatia dell’avvocato della famiglia di George Floyd. Una donna di colore, che ha frequentato un’università afroamericana ma è cresciuta nel mondo accademico bianco dei suoi genitori. Una politica centrista che negli ultimi mesi ha abbracciato la sinistra del suo partito.

Sono le varie identità di Kamala Harris, la prima vicepresidente di colore della storia americana. Avvocatessa 55enne nata a Oakland, in California, da padre di origine giamaicana e madre indo-americana, Harris è stata brevemente avversaria di Biden alle primarie democratiche. Ma la sua poco convincente campagna presidenziale non è stata la sua prima apparizione sulla scena politica. L’ex procuratore distrettuale ha fatto parlare di sé negli ultimi tre anni criticando le politiche di Trump in materia di immigrazione e mettendo alle strette nel corso di audizioni al Senato alcuni funzionari dell’Amministrazione repubblicana.

Contraria alla pena di morte, l’avvocatessa ha promesso una riforma del sistema penale che eviti l’incarcerazione di massa, soprattutto di neri. Favorevole all’aborto e ai diritti dei gay, Harris caldeggia l’introduzione di un «terzo genere», oltre a maschile e femminile, sui documenti pubblici. In sanità ha parlato di voler abolire le assicurazioni private in favore di una mutua pubblica.

Un profilo abbastanza a sinistra, insomma, che ha riavvicinato al ticket presidenziale gli elettori democratici che avevano sognato Bernie Sanders alla Casa Bianca. Ma anche una lunga carriera da tutrice dell’ordine in California che ha rassicurato le fasce moderate del partito. Ma è sicuramente l’identità di Harris, al Senato dal 2017, come donna di colore che ha aiutato maggiormente Biden, solidificando la sua tenuta fra i neri e le elettrici.