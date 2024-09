Donald Trump

Secondo tentato assassinio contro il candidato alla Casa Bianca ed ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L'attacco, avvenuto domenica al golf club di West Palm Beach, è stato sventato dai servizi di sicurezza.

Sono stati momenti di terrore al campo di golf di Donald Trump a West Palm Beach, in Florida, quando un uomo armato ha tentato di colpire l'ex presidente. Ryan Ruth, 58 anni, è stato identificato come il sospetto, fermato dalle forze di sicurezza dopo che aveva puntato un fucile d'assalto attraverso una recinzione verso Trump, che stava giocando a golf. Il Secret Service ha prontamente risposto, aprendo il fuoco contro il sospetto, neutralizzandolo prima che potesse portare a termine l'attacco.

Ryan Wesley Routh, l'uomo sospettato di aver voluto assassinare Trump - ANSA



È il secondo tentativo di assassinio contro Trump negli ultimi due mesi. L'ex presidente, che ha vissuto attimi di alta tensione, si è dichiarato ancora più determinato nella sua corsa alla Casa Bianca, affermando: «Non mi arrenderò mai».

Dopo gli spari, la proprietà di West Palm Beach è stata immediatamente messa in lockdown, con il Secret Service e l'ufficio dello sceriffo di Palm Beach che hanno iniziato un'indagine approfondita. Sul posto è stato rinvenuto uno zaino contenente un'arma semiautomatica AK-47 e una telecamera Go-Pro, che potrebbe aver registrato i momenti precedenti all'attacco.

Secondo fonti vicine alle indagini, una delle prime chiamate al 911 parlava di uno scontro a fuoco tra due individui fuori dal club di golf. Tuttavia, successivamente è emerso che il conflitto armato coinvolgeva probabilmente gli agenti del Secret Service, intervenuti per bloccare il sospetto.

Il presidente Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris, informati dell'incidente, hanno espresso sollievo per il fatto che Trump sia illeso, con Harris che ha ribadito che la violenza non ha posto in America».

Il fatto cade in un clima di alta tensione, a poche settimane dalle elezioni presidenziali, con i toni della campagna elettorale che si fanno sempre più accesi. Lindsey Graham, senatore repubblicano e stretto alleato di Trump, ha dichiarato: «Ho appena parlato con il presidente Trump. È una delle persone più forti che io conosca. È di buon umore ed è più determinato che mai a salvare il Paese».

Questo nuovo tentato omicidio è avvenuto a circa due mesi dall'attacco fallito a Butler, in Pennsylvania, quando il 20enne Thomas Crooks aveva ferito Trump all'orecchio durante un comizio, uccidendo però un'altra persona e ferendone altre due. L'episodio aveva sollevato critiche al Secret Service, che si trovava già sotto pressione.

Chi è Rough? Una lunga fedina penale - dal possesso di droga alla guida senza patente - originario del North Carolina, si era trasferito alle Hawaii nel 2018, dove ha aperto una società di costruzioni per realizzaziore strutture per i senzatetto. «È un uomo onesto e gran lavoratore. Non so quello che è accaduto in Florida: da quello che ho sentito non sembra la persona che io conosco», ha detto il figlio Oran. L'uomo ha anche una figlia: l'auto su cui è stato fermato era intestata proprio a lei. Da anni donatore di candidati e cause democratiche, Routh è politicamente attivo sui social. Alle elezioni «in gioco c'è la democrazia e non possiamo fallire», ha scritto su X il 22 aprile, ricorrendo alle parole spesso usate da Joe Biden in campagna elettorale. Nello stesso giorno ha consigliato proprio al presidente, che allora era ancora candidato, di far ruotare la sua campagna intorno all'idea di una

«America democratica e libera, perché Trump «vuole rendere gli americani schiavi contro i padroni».

Dopo l’attentato di Butler, Pennsylvania, Routh ha invitato Biden a visitare le vittime dei colpi di Thomas Crooks e partecipare al funerale del pompiere ucciso. «Trump certamente non lo farà. Mostra al mondo cosa fanno i veri leader», ha scritto su X, dove ha dichiarato di aver visitato Kiev e di voler, se fosse permesso, combattere nelle prime linee. Rispondendo a un tweet di Elon Musk, poi ha rincarato la dose sull’Ucraina: «Vorrei comprare uno dei suoi missili e caricarlo con una testata per la mansion di Putin nel Mar Nero per finirlo. Se può dirmi il prezzo per favore, può essere anche vecchio e usato».