Il presidente dell'Uganda Yoweri Museveni - Reuters

Il presidente dell’Uganda, Yoweri Museveni, ha firmato ieri una legge contro la comunità Lgbtq+ tra le più draconiane al mondo. Il provvedimento introduce il reato di “omosessualità aggravata” punibile con la pena di morte e contempla il carcere fino a 20 anni per chi promuove diritti per lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer.

A Kampala, le relazioni tra persone dello stesso sesso sono illegali sin da quando il Paese era un protettorato britannico. Nel corso del tempo la stretta è stata inasprita.

La nuova norma, poco diversa da quella approvata in Parlamento il 2 maggio, chiarisce che il reato non è l’omosessualità in sé ma il praticarla. Ritocco voluto per evitare eventuali contenziosi giudiziari.