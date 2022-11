La ministra Mutuuzo - .

La ministra ugandese per le politiche di genere, Peace Mutuuzo, ha interrotto e fatto annullare un matrimonio di una bambina di 9 anni nel distretto di Sembambule, nella regione centrale del Paese. Lo ha annunciato la stessa Mutuuzo ai media nazionali, raccontando di aver annullato personalmente negli ultimi mesi sette cerimonie nuziali che vedevano coinvolte ragazze molto giovani, tra cui quella della sposa bambina.

"La costrizione di giovani ragazze al matrimonio è un fenomeno dilagante nel Paese - ha detto la ministra -, nel caso della bimba di nove anni, lo sposalizio si stava svolgendo a casa dei genitori della piccola a Sembabule. Qualcuno mi ha avvisato. Mi sono subito recata sul posto, ho interrotto la cerimonia e ho chiesto alla polizia di occuparsene".

Mutuuzo ha aggiunto che spesso sono le famiglie a costringere le figlie minorenni a sposarsi in cambio di bestiame, sebbene in Uganda le leggi non consentano ai minori di contrarre matrimonio e la costituzione afferma che ci deve essere il libero consenso dell'uomo e della donna.