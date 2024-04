Un soldato russo nel Donetsk meridionale - Ansa / fermoimmagine da video del Ministero della Difesa russo

«Se l'idea è quella che dobbiamo cedere territori, è un'idea primitiva». Ha risposto così, in un’intervista a Politico, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alle indiscrezioni sul presunto piano di pace di Donald Trump pubblicate dal Washington Post. E ha detto di aver invitato l’ex presidente degli Stati Uniti, in corsa per la Casa Bianca il 5 novembre, ad andare a vedere sul campo la situazione. A ulteriore conferma che l’esito del voto presidenziale negli Usa avrà un impatto sul conflitto. Trump aveva detto di aver pronto un piano per far cessare la guerra «in 24 ore», ma aveva anche smentito la rivelazione di stampa che il piano consistesse nella cessione a Mosca della Crimea e del Donbass.

Da Washington è arrivato il via libera del Dipartimento di Stato alla vendita a Kiev di riparazioni critiche e pezzi di ricambio per sistemi missilistici Hawk per 138 milioni di dollari. «L'Ucraina ha un urgente bisogno di aumentare le sue capacità di difesa dagli attacchi missilistici russi», affermato il Dipartimento. Resta in attesa di approvazione al Congresso il pacchetto di aiuti militari da 60 miliardi, bloccato dai repubblicani.

Se Trump frena sul sostegno a Kiev, in chiave elettorale anti Biden, in maniera opposta si muove il presidente argentino Javier Milei, suo grande ammiratore. Atteso in Europa a metà giugno per il G7 in Puglia, il leader ultraliberista ha detto che vorrebbe fare una tappa da Zelensky. Aggiungendo di voler ospitare a Buenos Aires un forum in difesa della libertà dell’Ucraina e di stare valutando la fornitura di armi a Kiev.

Sempre a metà giugno, per approfittare della presenza in Europa del presidente americano Joe Biden, potrebbe tenersi in Svizzera una Conferenza di pace per l'Ucraina, alla quale però Mosca non è invitata. L'idea di Zelensky è di raccogliere l'assenso di principio di 80-90 Paesi al suo piano di pace in 10 punti in linea con la Carta dell'Onu in vista di una seconda conferenza alla quale "ammettere" la Russia.

Sul terreno si registra la caduta in mano russa, dopo un anno e mezzo di combattimenti, del villaggio di Pervomaiske nel Donetsk. Nel sudest, la contraerea ha abbattuto 14 dei 17 droni lanciati su Odessa e Mykolaiev dove è stato attaccato un impianto energetico. Fermati anche due missili teleguidati. Nel nordest, le truppe di Mosca hanno colpito in 14 attacchi distinti sei paesi nelle vicinanze di Sumy con colpi di mortaio, artiglieria, lanciagranate e razzi. Registrate almeno 50 esplosioni. Allarmi antiaerei sono risuonati anche nelle regioni di Nikolaev, Dnepropetrovsk e Kirovograd, nonché in alcune parti di Zaporozhye e Kherson. Segnalate nuove esplosioni a Zaporizhzhia dove la centrale nucleare più grande d’Europa, in mano ai russi, da giorni è sotto attacco con droni.

In territorio russo la difesa aerea ha abbattuto cinque droni ucraini sulla regione di Bryansk. Al largo della costa occidentale della Crimea occupata dai russi si è schiantato sul Mar Nero un elicottero Mi-24 della Difesa russa «probabilmente per un guasto».

Da parte dell’Unione Europea è in preparazione il 14° pacchetto di sanzioni nei confronti della Federazione Russa e di chi sostiene il regime di Vladimir Putin. Nel frattempo, il Tribunale Ue ha revocato le sanzioni agli oligarchi Petr Aven (con passaporto anche lettone) e Mikhail Fridman (anche israeliano), soci del gruppo Alfa che controlla tra l'altro l'Alfa Bank. Al vetriolo il commento su X di Julia Navalnaya, vedova dell’attivista e oppositore Alexey Navalny: «Gli anti russi in Europa affrontano molti problemi, ma per gli oligarchi russi tutto è facilmente risolvibile con i soldi».