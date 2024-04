Il palazzo in fiamme a Dnipro, colpito da un missile russo - Ansa / Servizi di emergenza statali ucraini

Per la prima volta dall'invasione russa del 24 febbraio 2022, l'Ucraina afferma di avere abbattuto un bombardiere strategico a lungo raggio di Mosca utilizzato per lanciare missili cruise. D'altra parte, la Russia sostiene che il bombardiere è caduto per un guasto tecnico.

L'incidente o abbattimento che sia è avvenuto in territorio russo. Il bombardiere Tu-22 è precipitato nella regione meridionale di Stavropol a est della Crimea, nel distretto di Krasnogvardeisky. Il governatore regionale informa su Telegram che il terzo membro dell'equipaggio è morto e risulta disperso il quarto pilota. Gli altri due membri dell'equipaggio si sono salvati. Tutti si erano lanciati con il paracadute. A bordo non c'erano munizioni, poiché il velivolo stava rientrando da una missione, e lo schianto è avvenuto su una zona desertica. Per l'esercito ucraino sarebbero state «unità missilistiche antiaeree dell'Aeronautica militare, in collaborazione con l'intelligence della difesa ucraina» a distruggere il bombardiere «vettore di missili da crociera Kh-22». La vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk scrive su Telegram che «a causa delle azioni delle forze di difesa ucraine, si sono verificati malfunzionamenti sull'aereo che ne hanno causato l'incendio e lo schianto». L'aereo sarebbe andato a fuoco prima di precipitare.

Nell'attacco missilistico russo sulla regione di Dnipropetrovsk nell'Ucraina centro-orientale, la notte scorsa, almeno nove persone sono state uccise e 17 ferite. Tre delle vittime sono minori: due bambini di 6 e 8 anni, un ragazzino di 14. «Un edificio di cinque piani è in fiamme a Dnipro, parzialmente distrutto. Potrebbero esserci delle persone sono le macerie» segnale il governatore regionale Serguii Lysak. Danni sono segnalati anche nel distretto di Kryvyi, a sud-ovest di Dnipro.

In Russia vicino al confine ucraino, il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha annunciato che 25 droni sono stati abbattuti mentre si dirigevano verso la città. Non sono segnalati feriti, ma diversi edifici hanno subito danni.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperà oggi a una riunione in videoconferenza del Consiglio Nato, allargato a Kiev, a livello di ministri della Difesa. «La Russia deve rispondere del suo terrore e ogni missile, ogni drone shahed deve essere abbattuto. Il mondo può garantirlo, i nostri partner hanno le capacità necessarie. Questo è stato dimostrato nei cieli del Medio Oriente e dovrebbe funzionare anche nei cieli d'Europa», ha dichiarato.