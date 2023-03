La folla alla celebrazione di domenica scorsa della Chiesa ortodossa legata al patriarcato di Mosca nel Monastero delle grotte di Kiev - UOC-MP

«Preghiamo affinché il Signore faccia cambiare idea a quanti vogliono che i nostri fratelli lascino questo monastero». È gremita la chiesa dell’Esaltazione della Croce mentre il metropolita Onufrij, primate della Chiesa ortodossa dell’Ucraina emanazione del patriarcato di Mosca, denuncia l’ultimatum del governo alla sua comunità. Se la celebrazione di due giorni fa doveva essere una prova di forza contro le autorità nazionali, è riuscita. Anche la piazza di fronte alla chiesa non riesce a contenere la folla di pellegrini sotto il nevischio che si allunga lungo le strade della fortezza religiosa di Pechersk Lavra. Due parole che stanno per “Monastero delle grotte” e che indicano nel centro di Kiev uno dei polmoni storici della spiritualità ortodossa slava.

È la seconda domenica della Grande Quaresima e si celebrano tutti i santi di Pechersk Lavra, l’immenso santuario fondato 980 anni fa lungo il fiume Dnepr che deve il suo nome alle cavità dove sono custodite le reliquie dei monaci e in cui si entra con una candela fra le mani in una processione sottoterra davanti ai sepolcri più cari alla fede ucraina. Vuole la tradizione – insieme con gli accordi stretti dello Stato cui appartiene l’area monumentale – che la “collina verso il cielo” leghi il suo nome al patriarcato di Mosca e che qui abbia la sede la maggiore confessione cristiana dell’Ucraina. O almeno accadrà fino al 29 marzo quando tutti i sacerdoti della Chiesa legata a Mosca dovranno lasciare il monastero, come scritto nella lettera che le autorità di Kiev hanno inviato nei giorni scorsi. È l’ultimo atto del braccio di ferro contro i vertici della comunità ecclesiale finita nel mirino per le sue radici in una nazione che ha scatenato la guerra.

Già il 31 dicembre i religiosi erano stati cacciati da due principali luoghi di culto della zona, la Cattedrale dell’Assunzione e la chiesa dei Santi Antonio e Teodosio che porta i nomi dei padri fondatori. Ma era rimasto nelle loro mani il cuore del santuario con le grotte che ne sono il simbolo. Adesso ecco il diktat scaturito dal gruppo di lavoro interministeriale sulle organizzazioni religiose: via definitivamente dal monastero e stop all’accordo con cui lo Stato assegna l’area alla Chiesa accusata di “contiguità” con l’invasore. Per il presidente Zelensky, la decisione è «un altro passo verso il rafforzamento della nostra indipendenza spirituale». E annuncia: «Non daremo ad alcun Stato terrorista l’opportunità di manipolare la vita spirituale del nostro popolo, di distruggere i santuari ucraini - le nostre Lavra - o di deturpare i valori in essi custoditi». Dura la risposta della Chiesa ortodossa: «Non abbiamo alcuna informazione sul fondamento giuridico di tali azioni. Pertanto l’unico motivo dello sfratto dei monaci è il capriccio dei funzionari del ministero della Cultura, proprio come era avvenuto durante il regime sovietico negli Anni ‘60». E in un video su YouTube i monaci spiegano di non essere «collaboratori russi, ma cittadini dello stesso Stato». Poi in una nota si ricorda che nell’ultimo secolo i preti sono stati espulsi dalle grotte altre due volte: negli anni Venti, dopo la Rivoluzione d’Ottobre, e sotto Krusciov. «La storia non insegna nulla. Chi pensa che una Chiesa possa essere sbarrata o trasformata in museo si sbaglia di grosso», è il monito. Il riferimento è alle parole del ministro Oleksander Tkachenk che ha chiamato le ottocento spoglie dei santi «reperti museali» mettendo in guardia i religiosi da ogni tentativo di trafugarle. Parole considerate un’«empietà» dai vertici ecclesiali.

