I crimini di guerra, il rinnovo del sostegno all'Ucraina aggredita e una prospettiva di mediazione lanciata dalla Cina: sono alcuni dei temi che sono stati affrontati nella Conferenza di Monaco sulla Sicurezza, al quale ha partecipato la vicepresidente statunitense Kamala Harris accanto ai leader del mondo. Giorgia Meloni non ha potuto essere presente per motivi di salute. Forte l'appoggio arrivato all'Ucraina, in modo particolare dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, il cui primo ministro Sunak ha detto che «è il momento di raddoppiare il sostegno» e ha spiegato che sarà Mosca a pagare i costi della ricostruzione. Anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso di «raddoppiare il sostegno militare a Kiev»: non accetteremo mai una guerra imperialista e nessuna decisione su possibili negoziati può essere presa senza l'Ucraina.

L'unica voce di pace che si è sentita è stata quella di Pechino: il capo dell'Ufficio della Commissione centrale per gli Affari esteri del Partito comunista cinese, Wang Yi, ha annunciato infatti che la Cina presenterà la sua posizione su una soluzione politica della crisi in Ucraina. «Questa guerra non può continuare», ha detto ancora Wang Yi, che però dal canto suo ha ribadito che Taiwan non è mai stato né sarà mai una nazione autonoma.

A margine del G7 sulla sicurezza si è svolto anche un vertice dei ministri degli Esteri, sotto la presidenza del capo della diplomazia nipponica, Hayashi Yoshimasa. Al termine, la dichiarazione finale ribadisce "la determinazione a continuare a sostenere l'Ucraina nell'esercizio del suo diritto di difendersi dall'invasione della Russia, anche fornendo assistenza militare e di difesa". Altri punti del documento riguardano i crimini di guerra, per i quali «non ci deve essere impunità» e l'impegno a «mantenere e intensificare le sanzioni contro la Russia per limitare il suo sforzo bellico».

Kamala Harris: «Putin sbaglia se pensa che il tempo giochi a suo favore»

Putin "sbaglia se pensa che il tempo giochi in suo favore". Lo ha detto la vicepresidente Usa Kamal Harris parlando a Monaco. Se il leader russo conta su questo fattore per fiaccare l'azione in difesa dell'Ucraina "sta commettendo un grande errore", ha detto ancora Harris confermando il pieno e rafforzato sostegno americano al presidente Zelensky e al popolo ucraino. Dopo un anno, ha continuato, sappiamo che «Kiev resiste ancora. La Russia è indebolita e l'Alleanza Atlantica è più forte che mai».

Kiev: «Questione di tempo, riceveremo i caccia»

«L'Ucraina riceverà gli aerei. È una questione di tempo. Capiamo che serva tempo. E sono sicuro che la Gran Bretagna avrà un ruolo in questo». Lo ha detto Dmytro Kuleba a Monaco, sottolineando che la cosa imporyante è iniziare gli addestramenti il prima possibile. Il ministro degli Esteri ha poi affermato che "Noi stiamo combattendo sul terreno ma vogliamo anche la pace. Non una pace a tutti i costi però».