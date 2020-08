Le proteste a Istanbul dopo la morte di Ebru Timtik - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI











Un'avvocata turca detenuta che era in sciopero della fame da 238 giorni per chiedere un processo equo, è morta ieri sera in un ospedale di Istanbul. "Ebru Timtik, membro del nostro studio, è caduta martire", ha scritto su Twitter, Halkin Hukuk Burosu. Arrestata nel settembre 2018 e condannata nel 2019 a 13 anni e 6 mesi di carcere per "appartenenza a un'organizzazione terroristica", Ebru Timtik, che aveva 42 anni, aveva iniziato uno sciopero della fame lo scorso febbraio per chiedere un processo equo. Era rinchiusa nel carcere di Silivri, nei pressi di Istanbul.

Insieme ad Aytac Unsal, suo collega anche lui in sciopero della fame in carcere, Ebru Timtik era membro dell'Associazione degli avvocati contemporanei, specializzata nella difesa di casi politicamente sensibili. Le autorità turche accusano l'associazione di essere legata all'organizzazione marxista-leninista radicale Dhkp-C, il Fronte rivoluzionario della liberazione popolare, un gruppo che ha commesso diversi attacchi ed è considerato "terrorista" da Ankara e dai suoi alleati occidentali.

Ebru Timtik aveva difeso in particolare la famiglia di Berkin Elvan, un adolescente morto nel 2014 per le ferite riportate durante le proteste antigovernative a Gezi nel 2013. Il mese scorso, un tribunale di Istanbul aveva rifiutato di rilasciare Ebru Timtik, nonostante un referto medico indicasse che il suo stato di salute non le permetteva più di restare in carcere.

Analoga richiesta era stata presentata in agosto alla Corte costituzionale, senza successo. Invece di essere rilasciati, Timtik e Unsal sono state trasferite in due diversi ospedali a luglio.

Ebru Timtik, che consumava solo acqua zuccherata, infusi e vitamine durante il suo sciopero della fame, pesava 30 chili al momento della sua morte, secondo i suoi parenti.

La morte di Ebru Timtik non ha lasciato indifferente l'Unione Europea: il portavoce della Commissione Peters Stano ha espresso "profonda tristezza". "Lo sciopero della fame di Timtik per un processo equo e il suo tragico epilogo mostrano dolorosamente la necessità urgente che le autorità turche affrontino in modo credibile la situazione dei diritti umani nel Paese e le gravi carenze rilevate nella magistratura turca", ha affermato.



La morte di Timtik arriva mesi dopo quella di due membri del gruppo musicale Grup Yorum, Helin Bolek e Mustafa Kocak. Anche loro erano accusati di legami con il DHKP/C.