«Questo difficile viaggio è stato segnato anche da compromessi, decisioni complicate e traumi. Ma in ogni caso è stato un viaggio che ha lasciato un'impronta nella storia». Con queste parole Alexis Tsipras ha lasciato la segreteria del partito Syriza. Il "Leader dalla camicia bianca", ex comunista, dal 2015 al 2019 è stato primo ministro ellenico, e ha traghettato il suo Paese nel momento storico più instabile dalla fine della dittatura dei colonnelli. «Abbiamo affrontato un'Europa sospettosa e ostile alla Grecia, e un'alleanza di finanziatori che considerava il nostro Paese degno di essere punito. Abbiamo affrontato pressioni e ricatti insopportabili», ha ricordato, alludendo a quando, nel 2015, in qualità di premier ha dovuto affrontare la crisi del debito.