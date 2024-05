Donald Trump dopo la lettura della sentenza - Ansa

«Colpevole!» È arrivato in tarda serata il verdetto di condanna per Donald Trump, ritenuto colpevole da una giuria di Manhattan per tutti i 34 capi di imputazione per il caso pornostar. Con lo storico verdetto di colpevolezza raggiunto all'unanimità dalla giuria dopo due giorni di camera di consiglio, Trump diventa il primo ex presidente americano condannato in un processo penale e anche il primo candidato presidenziale a correre come pregiudicato, uno status che comunque non gli impedisce di essere eletto e fare il commander in chief. La condanna, che sarà stabilita in una nuova udienza programmata per l'11 luglio, può variare da un massimo di 4 anni di carcere alla messa in prova sino ad una multa.



Donald Trump è rimasto impassibile alla lettura dello storico verdetto di colpevolezza a suo carico nel caso dei pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. Quando poi il giudice Juan Merchan ha chiesto ufficialmente alla giuria se quello fosse il verdetto, il tycoon li ha guardati aggrottando le sopracciglia.

L'ex-presidente era accusato di 34 capi di imputazione per aver falsificato documenti contabili della sua holding per occultare i 130mila dollari pagati alla pornostar perché non rivelasse nella sua precedente campagna elettorale del 2016 la notte di sesso che aveva avuto con lui dieci anni prima. Soldi pagati dal suo ex avvocato tuttofare Michael Cohen e poi rimborsati come spese legali fittizie, violando anche la legge sui finanziamenti elettorali e quindi l'integrità del voto.

«È stato un processo farsa, è una vergogna. Sono un uomo innocente», ha detto Trump fuori dall'aula annunciando che «continuerà a combattere». «Il vero verdetto sarà il 5 novembre», ha aggiunto.

Sul verdetto è arrivato anche il commento del presidente Usa, Joe Biden: «C'è una sola strada per tenere Trump fuori dallo studio ovale: sono le urne». E la campagna del presidente ha aggiunto: «Il verdetto di colpevolezzo contro Donald Trump dimostra che nessuno è al di sopra della legge».



Di parere opposto lo speaker della Camera, il repubblicano Mike Johnson: «Oggi è un giorno vergognoso nella storia americana. I democratici esultano per la condanna del leader del partito avversario con accuse ridicole, basate sulla testimonianza di un criminale radiato dall'albo e condannato», ha scritto su X.