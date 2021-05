Padre Stan Swamy, 84 anni e malato di Parkinson, è da sempre impegnato nella difesa dei diritti umani

Non è ancora la libertà su cauzione. Almeno, però, l’Alta Corte di Mumbai ha previsto il rilascio temporaneo di padre Stan Swamy dal penitanziairo di Taloja per consentirgli il ricovero nell’ospedale Holy Family di proprietà della Chiesa. Il gesuita indiano 84enne, malato di Parkinson e con sintomi compatibili al Covid, è ormai allo stremo. Ciò ha spinto i giudici a convocare un’udienza express per valutare la nuova istanza di scarcerazione presentata dalla difesa. Il 21 maggio, padre Stan aveva rifiutato la proposta del tribunale di essere internato nella clinica pubblica, dicendo di non volere privilegi ma solo il riconoscimento del diritto alla libertà condizionale. Stavolta, i legali e i co-imputati, in cella con lui, sono riusciti a convincerlo, anche perché la Corte ha promesso di riesaminare la cauzione fra due settimane. Durante la degenza, i cui costi saranno a carico del sacerdote, quest'ultimo sarà sorvegliato da un agente. Padre Stan è stato arrestato l'8 ottobre scorso con l'accusa di terrorismo per la sua difesa dei diritti dei nativi Adivasi del Jharkhand vittime degli espropri di terre da parte delle grandi multinazionali con la complicità dei poteri locali.