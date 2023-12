Ma Israele chiede la testa del segretario generale dell’Onu, il cui appello «a stare dalla parte di Hamas e chiedere un cessate il fuoco è una vergogna e costituisce un segno di Caino per l’Onu» ha insinuato il ministro degli Esteri Eli Cohen. Israele sta facendo pressioni perché Guterres lasci, un’ipotesi che getterebbe nel caos le Nazioni Unite.



E dal terreno non arrivano buone notizie. Israele combatte fino a Khan Yunis, nel sud della Striscia. Le vittime sono salite a 17.700, i caduti israeliani a 97. Nicholas Papachrysostomou, coordinatore dell’emergenza a Gaza per Medici Senza Frontiere (Msf), avverte dell’impossibilità di accogliere nuovi sfollati, già oltre 1 milione (su poco più di 2 milioni di abitanti della Striscia) ammassati nel Sud dove già viveva 1 milione di persone.

«Nel nostro quartiere – racconta da Rafah, sul confine egiziano dove oramai non vengono più scambiati ostaggi – gli ultimi alberi vengono tagliati perché la gente ha bisogno di legna da ardere o di spazio per montare ancora più tende. Ho lavorato nei campi profughi più affollati, ma non ho mai visto così tante persone, così tanti bambini per strada come adesso». E dal terreno non arrivano buone notizie. Israele combatte fino a Khan Yunis, nel sud della Striscia. Le vittime sono salite a 17.700, i caduti israeliani a 97. Nicholas Papachrysostomou, coordinatore dell’emergenza a Gaza per Medici Senza Frontiere (Msf), avverte dell’impossibilità di accogliere nuovi sfollati, già oltre 1 milione (su poco più di 2 milioni di abitanti della Striscia) ammassati nel Sud dove già viveva 1 milione di persone.

Rivolgendosi ai 15 membri del Consiglio di sicurezza, il segretario generale aveva evocato il rischio di un punto di non ritorno: «Le condizioni per l’effettiva consegna degli aiuti umanitari non esistono più. Gli intensi bombardamenti, le restrizioni israeliane ai movimenti, la carenza di carburante e le comunicazioni interrotte rendono impossibile per le agenzie delle Nazioni Unite e i loro partner raggiungere le persone. Anche il sistema sanitario sta crollando».