Un attacco di al-Shabaab nell'autunno scorso a Mogadiscio - Ansa

Ventidue persone, tra cui due bambini, sono rimaste uccise nell'esplosione di alcuni ordigni in Somalia a circa 120 chilometri a sud della capitale Mogadiscio. Lo ha annunciato oggi il vice commissario distrettuale. "Una catastrofe. Vicino a Qoryoley dei bambini innocenti sono stati uccisi in un'esplosione causata da colpi di mortaio", ha precisato il funzionario, Abdi Ahmed Ali, nel corso di una conferenza stampa. nessun altro particolare è stato forniuto dalle autorità, anche se inevitabilmente i sospetti ricadono sui jihadisti di al-Shabaab.



Proprio ieri l'Etiopia ha affermato di aver sventato un attacco drgli shabaab in una città al confine con la Somalia. L'esercito etiope "ha fermato gli aggressori prima che potessero provocare il caos" nella città di Dollo, al confine tra Etiopia e Somalia, ha affermato il ministero degli Esteri su Twitter. Le forze di difesa nazionali etiopi "hanno neutralizzato gli attentatori suicidi e distrutto le armi che sarebbero state utilizzate dal gruppo terroristico", ha aggiunto il ministero. Al-Shabaab, legato ad al Qaeda, conduce da circa 15 anni una sanguinosa insurrezione jihadista contro il fragile governo centrale della Somalia. Il gruppo ha affermato tramite i suoi canali di comunicazione di aver condotto due attentati suicidi in una base militare etiope sul lato somalo del confine secondo il gruppo di monitoraggio statunitense Site. Il primo attacco ha preso di mira "il quartier generale del comando militare locale", mentre il secondo ha colpito un deposito di armi e munizioni. "Le due operazioni hanno provocato pesanti perdite in morti e feriti", sostiene il gruppo anche se al- Shabaab è noto per esagerare le affermazioni di eventuali operazioni sul campo di battaglia per scopi di propaganda.