Shtisel - Shtisel

Quando oggi, nel primo pomeriggio, Michael Aloni ha annunciato sul suo account Facebook l’inizio, questa sera in Israele, sul canale Yes, della terza stagione della serie Tv di cui è protagonista, si è innescata una valanga di mi-piace, cuoricini, abbracci e condivisioni di quelle apparentemente inarrestabili. Perché Michael Aloni è Akiva, il giovane ebreo ultraortodosso di Shtisel, una delle produzioni di maggior successo trasmesse da Netflix. Le nuove puntate sono attese in tutto il mondo. E in poche ore si sono intrecciate online le domande dei tantissimi fan italiani sulla terza stagione. Su cosa ci si può aspettare. E quando.

L'attore Michael Aloni: Akiva Shtisel - Il post pubblicato da Michael Aloni sul suo profilo Facebook per annuncoiare la terza stagione di Shtisel



Avvenire le ha “girate” al regista Alon Zingman (49 anni), emozionato, indaffarato, strappato tra una telefonata e l’altra a pochi minuti da questa “prima” israeliana. Nessuna informazione sull’approdo in Italia – si parla genericamente del prossimo anno - ma una certezza: “Questa stagione sarà come tornare a casa – ci dice Zingman -. Shtisel per me è qualcosa che ti abbraccia. Che ti fa sentire al sicuro. E’ come il profumo che si avverte entrando in cucina quando si torna dopo una giornata fredda. E ci si sente amati e al sicuro in famiglia. Una famiglia a volte un po’ matta, ma pur sempre la tua, la vostra”. O quella di Akiva: una famiglia di haredim che vive nel quartiere ultra-ortodosso di Geula, a Gerusalemme. Lui è un pittore che per due intense, bellissime, poetiche stagioni ha faticato ad accasarsi – ciclicamente innamorato della donna sbagliata - e a rivendicare - tra ribellioni malinconiche, garbata ironia e scelte intelligenti - il suo posto di artista nella comunità. Un contesto unico, tutto da scoprire. E molto lontano dalla dimensione soffocante dell’altra serie-record di Netflix, Unorthodox, la cui protagosta, Shira Haas, ritorna anche in questa terza stagione di Shtisel.

Il regista di Shtisel, Alon Zingman - Vered Adir

“Senza spoilerare - conclude il regista – vi posso anticipare che queste nuove puntate saranno piene di amore, dolore e sorprese. Il racconto andrà sempre più in profondità nel cuore nella testa dei personaggi, che nel frattempo sono maturati, e si ritrovano alle prese con nuovi conflitti. Spero davvero che vi piacerà”.