Duri scontri in Kosovo fra i manifestanti serbi e i militari Nato della Kosovo Force (KFOR), responsabile per l'ordine e la pace nello Stato balcanico. A Zvecan, città a nord del Paese, 34 soldati, tra cui 14 italiani del IX Reggimento alpini L'Aquila, sono rimasti feriti in seguito al lancio di bombe molotov e altri oggetti incendiari. Di questi, tre sono gravi ma non in pericolo di vita a causa di ustioni e fratture. La Kfor era intervenuta per disperdere i dimostranti serbi che da stamani protestavano davanti al municipio locale contro l'insediamento del nuovo sindaco di etnia albanese. I militari, dopo ripetuti avvisi, hanno fatto uso di granate stordenti, mentre i facinorosi hanno reagito lanciando sassi, bottiglie e bombe incendiarie.