Gli effetti del raid mirato israeliano a sud di Beirut

Ibrahim Aqil, numero due di Hezbollah, è rimasto ucciso nel raid israeliano contro la periferia sud di Beirut. Quello ''mirato'' contro l'alto comandante è il terzo raid aereo condotto dalle Forze di difesa israeliane (Idf) a Beirut dall'inizio della guerra contro Hamas nella Striscia di Gaza lo scorso 7 ottobre.

Il primo raid israeliano sulla capitale libanese risale all'inizio dell'anno, al 2 gennaio, e coincide con il primo leader di alto rango di Hamas ucciso dall'inizio dell'operazione nella Striscia di Gaza. A essere eliminato è stato Saleh al-Arouri, numero due dell'ufficio politico di Hamas dal 2017, tra i fondatori delle Brigate Ezzedin al-Qassam e membro del politburo dell'organizzazione palestinese dal 2010. Nato ad Aroura, in Cisgiordania, nel 1966, era apparso insieme a Haniyeh nel video con cui la leadership del movimento palestinese celebrava in tv la notizia dell'attacco in Israele.

Più recente, il 30 luglio, il raid aereo israeliano che ha portato all'uccisione alla periferia sud di Beirut di Fuad Shukr, conosciuto anche come Hajj Mohsin, consigliere militare del leader del movimento sciita filo-iraniano Hassan Nasrallah per la pianificazione e la direzione delle operazioni di guerra. Comandante di Hezbollah e numero due del gruppo, Shukr era considerato il responsabile della strage al campo da calcio di Majdal Shams nella quale hanno perso la vita 12 bambini drusi.