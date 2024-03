L'esponente dei laburisti gallesi Vaughan Gething - SkyNews

Vaughan Gething, 50 anni appena compiuti, sarà il nuovo premier del Galles. Il primo nella storia di origine africana. L’ex avvocato, appena eletto alla guida del partito laburista gallese, è designato a salire sullo scranno più alto dello Senedd, il Parlamento di Cardiff, al posto del dimissionario Mark Drakeford.

Gething è cresciuto nel Dorset, in Inghilterra del sud, ma è nato nella capitale dello Zambia Lusaka. È qui che suo padre, un veterinario gallese, incontrò sua madre, un’allevatrice di polli. La sua storia non è molto diversa da quella degli altri leader del Regno Unito: il premier britannico, Rishi Sunak, è di origini indiane, quello scozzese, Humza Yousaf, ha radici pachistane.

“Ho l’onore di diventare il primo leader nero d’Europa”, ha dichiarato appena dopo l’elezione, “oggi giriamo una pagina del libro della storia della nostra nazione”. Il suo insediamento ufficiale è in programma per il 20 marzo. Al centro della sua agenda c’è l’idea di utilizzare la leva della devolution, “soluzioni gallesi a problemi gallesi”, per rilanciare la sanità locale, per creare posti di lavoro “green”, per migliorare la rete dei trasporti pubblici locali e per innalzare la qualità del sistema educativo. Gething, che è stato ministro gallese della Salute durante i primi mesi della pandemia, non ha perso l’occasione per incendiare la platea parlando delle elezioni che si terranno a livello nazionale alla fine anno (se non prima): “Possiamo e dobbiamo vincere”, ha tuonato. In prima fila ad applaudirlo, la moglie Michelle e il figlio Isaac di sei anni.