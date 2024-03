La casa di Levittown dove c'è stato il duplice omicidio - Ansa

Falls Township è sotto choc. A differenza della vicina Filadelfia, al vita nella cittadina trascorre tranquilla e priva di sussulti. Almeno fino a oggi quando le sue strade sono sembrate trasformarsi nel set di "Un giorno di ordinaria follia" costringendo le autorità a cancellare la tradizionale parata di San Patrizio. A bordo di un'auto rubata, André Gordon, 26enne senza dimora, si è diretto nel quartiere di Levittown, ha fatto irruzione in una casa armato di Ar-15 e ha ucciso due persone che si trovavano all'interno. Poi è risalito in macchina e, dopo aver percorso una manciata di chilometri, ha aperto il fuoco contro un gruppo di studenti tra i 15 e i 17 anni riuniti alla fermata del bus. Una pioggia di proiettili: il killer ne avrebbe esplosi almeno trenta ferendo otto ragazzi. Uno di loro, di 16 anni, è morto poco dopo. A quel punto Gordon è fuggito verso Trenton, in New Jersey, dove si è barricato con alcuni ostaggi per ore prima che la polizia riuscisse a liberarli.