Il leader dei socialisti spagnoli, Pedro Sánchez - Reuters

Mai come adesso l'"Ultimo dei moicani" rischia l'estinzione politica. Il Partito popolare è infatti ampiamente in vantaggio nei sondaggi in Spagna, al 34% contro il 27% del Psoe, mentre il governo guidato dai socialisti di Pedro Sánchez è travolto dagli scandali. Tanto che il leader conservatore Alberto Nuñez Feijóo non è mai sembrato così vicino a diventare primo ministro spagnolo. Lo scrive Politico sottolineando che l'indignazione per le indagini sulla corruzione nel Partito socialista del primo ministro sta raggiungendo un livello tale che la Spagna potrebbe dirigersi verso elezioni anticipate. Nel fine settimana Feijóo presiederà una convention straordinaria del suo partito a Madrid per confermare la sua posizione di leader e rafforzare l'idea che è pronto a governare. Inoltre, come spiega El Paìs, il leader conservatore contatterà tramite il portavoce parlamentare Miguel Tellado i partner di governo per verificare ''se il loro sostegno al Psoe resta intatto''.



"Finiamo questo incubo", ha detto ai suoi sostenitori, attaccando duramente Sánchez, ormai soprannominato l'Ultimo dei moicani essendo rimasto di fatto l'unico capo di governo di sinistra nell'Unione Europea, appaiato nel Continente solo a Keir Starmer oltre la Manica che si laburista ha ormai ben poco. "Vogliamo solo sapere quando firmerà le sue dimissioni", ha aggiunto. Ma per la mozione di sfiducia "non mi manca la volontà, mi mancano quattro voti", ha spiegato Feijóo. Oriol Bartomeus, politologo presso l'Università autonoma di Barcellona, ha dichiarato a Politico che "Feijóo sa che è adesso o mai più, perché non credo che avrà un'altra occasione come questa". Un'ottima opportunità, ma nulla di garantito sottolinea Politico ricordando che anche il Partito popolare si trova ad affrontare accuse di corruzione e deve gestire una concorrenza interna tra i vari esponenti.

Il Blocco Nazionalista Galiziano (Bng), che ha sostenuto l'investitura del premier socialista, ha comunque respinto i contatti annunciati dal leader del Pp Alberto Núñez Feijóo per promuovere la sfiducia del premier socialista. Il partito galiziano, ha spiegato, "non appoggerà in nessun caso una mozione di sfiducia promossa dall'estrema destra e dall'ultradestra". In una nota si legge che ''il Bng non sostiene né il Psoe, né Pedro Sánchez, solo proposte che consideriamo positive per il nostro Paese e le maggioranze sociali".

Nonostante abbia ottenuto il maggior numero di voti nel 2023, Feijóo non è riuscito a formare una maggioranza di governo. Sanchez è invece stato in grado di riunire un'ampia coalizione di alleati, una manciata di piccoli partiti catalani e baschi, che detestano l'ostilità del Pp al separatismo e la sua disponibilità a confrontarsi con il partito di estrema destra Vox. Feijóo, 63 anni, ha preso le redini del Partito popolare nel 2022, dopo aver vinto quattro elezioni consecutive nella regione nord-occidentale della Galizia, roccaforte del Pp. Duri i suoi attacchi al governo di Sanchez per la sua disponibilità a collaborare con i separatisti e per l'amnistia dei catalani indipendentisti.

Feijóo ha descritto Sánchez come un 'caudillo', termine usato per riferirsi al dittatore Francisco Franco, "una vergogna internazionale" e "una vera e propria minaccia per la democrazia".

Stesso approccio combattivo a Bruxelles, dove il Pp ha tentato senza successo di bloccare la nomina della socialista spagnola Teresa Ribera a commissaria europea. A maggio, il Pp è riuscito a far fallire il piano del governo spagnolo di rendere catalano, basco e galiziano lingue ufficiali della Ue, impegno che Sanchez si era preso con i partiti nazionalisti della sua coalizione.



''Feijóo ha subito un processo di radicalizzazione e ora la sua posizione è quella di un classico leader conservatore madrileno", ha detto Bartomeu. Feijóo ha persino accusato il socialista di frodi alle elezioni generali del 2023. Sottolineando le apparenti irregolarità nelle primarie socialiste del 2014, ha affermato: "Se hai già rapinato una gioielleria, perché non rapinare una banca?". Commenti che, secondo gli analisti, segnerebbero un spostamento del leader del Po verso Vox. "A Feijóo manca affermare che la Terra è piatta e che i vaccini uccidono", ha affermato la commentatrice di sinistra Esther Palomera.



Pedro Sánchez è salito al potere nel 2018, rimuovendo dal governo il Pp di Mariano Rajoy travolto dallo scandalo. Le ricadute giudiziarie di quel periodo persistono, con diversi casi che coinvolgono politici conservatori. Nella primavera del 2026 è previsto il processo a ex alti dirigenti del Pp accusati di aver orchestrato un'operazione per distruggere prove compromettenti contro il partito. Il processo potrebbe consolidare l'idea che la corruzione affligga entrambi i partiti tradizionali, rafforzando l'estrema destra nei sondaggi.

Intanto i socialisti hanno ricordato la precedente amicizia di Feijóo con un noto narcotrafficante galiziano, Marcial Dorado. Nel 2013, sono state pubblicate foto che ritraevano i due uomini in vacanza insieme negli anni '90.