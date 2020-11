La piccola Arzoo nel giorno della sua Prima Comunione - .

Potrebbe essere vicina a una svolta la vicenda di Arzoo Raja, la 13enne di fede cattolica sequestrata il 13 ottobre davanti alla sua casa nella città pachistana di Karachi da un adulto con l’aiuto di alcuni complici e nel giro di poche ore abusata, sottoposta alla conversione all’islam e a un matrimonio che sollevano forti dubbi su una adesione volontaria da parte della ragazza.

Proprio sulla coercizione (e l’abuso sessuale) e la giovane età si basa la strategia della famiglia per riportare a casa Arzoo e arrivare a una condanna per il 44enne Ali Azhar. In questa sostenuta da organizzazioni per i diritti umani e la libertà religiosa all’interno e all’estero, tra cui Aiuto alla Chiesa che soffre.

Ieri l’Alta Corte della provincia meridionale del Sindh, di cui Karachi è capoluogo, ha smentito una decisione presa in precedenza e dichiarato di riconoscere quanto indicato sul certificato di nascita rilasciato dall’anagrafe. Determinante anche il riconoscimento di un’età “tra i 14 e i 15 anni” da parte della commissione medica a cui il 5 novembre la stessa Corte aveva chiesto un parere.

Come confermato all’agenzia Fides dall’avvocato che tutela gli interessi della famiglia, la ragazza resterà quindi in custodia, separata dal “marito” nella casa protetta dove era stata inviata dai giudici alcuni giorni fa, fino alla prossima udienza prevista il 23 novembre.

Una vicenda complessa, quella della 13enne, simile a quella di tante giovani donne delle minoranze, la cui soluzione è resa problematica dalla convivenza della legge civile (che impone un limite di 18 anni al matrimonio) con quella religiosa che abbassa fino a 12 anni questa età. Anche, però, per la connivenza di autorità e polizia con i rapitori, motivata – come in molti altri casi simili - dalla comune appartenenza islamica e dalla condizione di emarginazione delle minoranze religiose.