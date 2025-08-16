Le colate di fango a Swat Valley nel Khyber Pakhtunkhwa in Pakistan - Ansa

In Pakistan è salito ad almeno 307 morti accertati, i cui corpi sono stati estratti dal fango e dall'acqua, il bilancio provvisorio dei nubifragi monsonici che hanno colpito ieri la provincia nord-occidentale di Khyber Pakhtunkhwa (Kp), che confina con l'Afghanistan, e quello dei feriti a 43, secondo quanto dichiarato dalle autorità provinciali. Interi centri abitati sono isolati da tre giorni.

L'Autorità per la Gestione dei Disastri del Khyber Pakhtunkhwa (Pdma) ha riferito che il distretto di Buner è stato il più colpito, con 184 vittime. Almeno 36 persone sono morte nello Shangla, 23 a Mansehra, 22 nello Swat e 21 a Bajaur, mentre il resto delle vittime si è verificato in altre parti della provincia. Le piogge hanno inoltre danneggiato 74 case nella provincia nelle ultime 24 ore.

A livello nazionale, almeno 538 persone sono morte e 768 sono rimaste ferite in incidenti legati alla pioggia dal 26 giugno, secondo l'Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri.



