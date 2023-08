I segni della guerra a Kiev - Ansa

«Tutte queste iniziative sono ciò che io chiamo “un’offensiva per la pace”», così Papa Francesco ha riassunto in una intervista le mosse della Santa Sede davanti alla guerra in Ucraina. I passi della “diplomazia umanitaria” hanno dato un primo ragguardevole risultato. L’inviato di Papa Francesco è riuscito in poche settimane dalla nomina a recarsi a Kiev, Mosca e Washington. E da tutti e tre gli interlocutori il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, ha ottenuto l’impegno concreto ad affrontare alcuni tra i dossier più spinosi, a cominciare dalla situazione dei bambini di nazionalità ucraina che attualmente si trovano in territorio russo. Non è un caso che la gran parte degli esponenti politici e istituzionali coinvolti nei colloqui con l’inviato vaticano abbiano responsabilità diretta nella gestione delle questioni umanitarie. Scopo delle mediazione offerta dalla Santa Sede è quello di favorire un clima che permetta alle parti di attivare meccanismi che possano incentivare le soluzioni umanitarie, creando i presupposti per un più largo confronto diplomatico.

E ieri Papa Francesco ha voluto rafforzare questo auspicio, esprimendo le sue speranze per un prossimo colloquio tra il cardinale Zuppi e le autorità di Pechino. Lo ha detto nel corso di un’ampia intervista al settimanale cattolico spagnolo Vida Nueva a proposito della Giornata mondiale della gioventù che si sta svolgendo in Portogallo. Alla luce degli esiti riferiti al Papa dal cardinale Zuppi, il pontefice pensa di rendere stabile e duratura l‘azione umanitaria, corroborando i meccanismi che dovranno essere affinati tra Kiev e Mosca grazie anche all’influenza di Stati Uniti e Cina: «Sto pensando di nominare un rappresentante permanente che funga da ponte tra le autorità russe e ucraine. Per me, in mezzo al dolore della guerra, è un grande passo», ha detto Papa Francesco nell’intervista. Questo permetterebbe di facilitare gli sviluppi umanitari che già hanno dato dei risultati nel facilitare lo scambio di prigionieri e attivare percorsi per il rimpatrio in Ucraina di quei bambini per i quali è stato denunciato il trasferimento forzato.

Fino ad ora sono stati rimpatriati circa 400 minori. Gli ultimi due giorni fa: 10 minorenni consegnati dalle autorità russe a “Save Ukraine”, l’organizzazione umanitaria di Kiev guidata da Mykola Kuleba, già Commissario presidenziale per l’infanzia dal 2014 al 2021 e ora in prima linea nelle operazioni di recupero dei minori ucraini in Russia e nei territori occupati da Mosca. Kiev ritiene che quasi 20mila tra bambini e ragazzi si trovino in Russia illegalmente, ma anche sui numeri sono in corso verifiche poiché a causa del conflitto le informazioni a seconda dei casi possono essere sottostimate o sovrastimate. Vladimir Putin è ricercato dalla Corte penale internazionale che lo accusa con il commissario per l’Infanzia Llova-Belova di avere trasferito illegalmente bambini a cui è stata poi concessa la cittadinanza russa in violazione delle convenzioni internazionali sui minori in situazioni di conflitto.

«Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna – ha sottolineato il Papa nell’intervista – sta lavorando molto come responsabile dei dialoghi. È già andato a Kiev, dove si mantiene l’idea della vittoria senza optare per la mediazione. È stato anche a Mosca, dove ha trovato un atteggiamento che potremmo definire diplomatico da parte della Russia. Il progresso più significativo che è stato realizzato riguarda il ritorno dei bambini ucraini nel loro Paese. Stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per garantire che ogni membro della famiglia che chiede il ritorno dei propri figli possa farlo». Il Papa guarda avanti: «Dopo la visita del cardinale Zuppi a Washington, la prossima tappa prevista è Pechino, perché – ha osservato – entrambe detengono anche la chiave per abbassare la tensione del conflitto. Tutte queste iniziative sono ciò che io chiamo “un’offensiva per la pace”».