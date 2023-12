Il leader nordcoreano Kim Jong-un - ANSA

Era per tutti la stella nascente della (indecifrabile) politica nordcoreana, ruolo che Kim Yo Jong, sorella minore di Kim Jong-un, amministrava con una particolare solerzia, distinguendosi per la veemenza delle sue dichiarazioni. Come quando, per esempio, agitò lo spauracchio dell’attacco nucleare. Eppure, come notano gli analisti, la figura di Kim Yo Jong starebbe velocemente sbiadendo. Oscurata dal nuovo astro della scena nordcoreana: niente di meno che la figlia di Kim Jong-un, la giovanissima Kim Ju Ae.

“Anche se non è possibile stabilire una relazione causale, vale la pena considerare che le apparizioni della figlia di Kim Jong-un dallo scorso autunno sembrano coincidere con la scomparsa dell’importanza di Kim Yo Jong”, ha scritto The Diplomat. E per Asia Times non è escluso che “Kim Jong-un stia preparando una figlia, piuttosto che un figlio, per diventare il prossimo leader supremo”.

La giovanissima Kim Ju Ae in compagnia del padre - ANSA

In un regime sempre attento alla messa in scena coreografica, le apparizioni della giovanissima Kim si sono rapidamente moltiplicate, tutte legate alla politica di espansione militare a cui il regime nordcoreano ha legato la sua sopravvivenza. La prima volta l’erede virtuale della dinastia che governa la Corea da settant’anni è apparsa in pubblico il 19 novembre 2022, assistendo al fianco del padre al lancio di un missile balistico intercontinentale, con tanto di abito bianco, nero e rosso che si abbinava ai colori del missile. Poi è ricomparsa il 1° gennaio di quest'anno: questa volta stava ispezionando le testate nucleari con suo padre. Il mese successivo era presente alla cerimonia per celebrare il 75° anniversario della fondazione dell’esercito nordcoreano.

Kim Yo Jong, la sorella minore del leader nordcoreano - ANSA

Non solo. La giovanissima figlia di Kim è stata accompagnata da espressioni come “figlia nobile” e “figlia rispettata”. L'uso del titolo onorifico "rispettato" è insolito per una ragazza di circa 10 anni, e non è mai stato usato per Kim Yo Jong. Il mese scorso, Kim Jong-un si è riferito a sua figlia come al “generale della stella del mattino”. La grande domanda "è quanto sarà facile o difficile per Kim Jung-un legittimare la successione di sua figlia in una società fortemente patriarcale".

Speculazioni premature? Di sicuro un mistero fitto circonda la vita non solo politica ma anche familiare del leader nordcoreano. La storia di Kim Ju Ae è piena zone d’ombra. Pochissimi le informazioni certe sul suo conto. Nata presumibilmente nel 2013, secondogenita di Kim Jong-un e Ri Sol Ju, dovrebbe avere una sorella e un fratello dei quali si ignorano persino il nome.