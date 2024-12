Padre Gerald Ohaeri - FIDES

L’ennesimo sequestro in un continente che stenta a trovare pace. Un padre spiritano è stato rapito in Nigeria. Si tratta, come riporta l’agenzia Fides, di padre Gerald Ohaeri, sequestrato la sera del 30 novembre. Secondo quanto riporta una nota della Provincia sud-orientale della Nigeria della Congregazione Spirito Santo (Spiritani), padre Ohaeri è stato catturato nei pressi di Opi, Nsukka lungo la strada Ugwogo Nike-Opi mentre era di ritorno a Isienu dopo aver celebrato una Messa a Enugu, capitale dell’omonimo Stato nella Nigeria sud-orientale. Secondo la stampa nigeriana la stessa banda che ha rapito il religioso avrebbero anche tentato di rapire un esponente del Peoples Democratic Party (PDP), uno dei maggiori partiti nigeriani. La strada Ugwogo Nike-Opi è presa di mira da tempo da bande di rapitori che, nonostante il massiccio dispiegamento di forze di sicurezza nell’area, continuano ad agire impunemente. Padre Ohaeri, riporta ancora Fides, è docente alla scuola spiritana di Filosofia a Isienu, Nsukka. Si tratta del seminario maggiore degli Spiritani fondato nel 1965 nella diocesi di Nsukka.