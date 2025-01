La zona dell'attacco a Bourbon Street nel cuore di New Orlerans - Sky news

È di dieci morti e 30 feriti il bilancio provvisorio dell’attacco avvenuto a New Orleans, in Louisiana, poco dopo le tre del mattino (ore 10 in Italia). A provocarlo è stato un Suv che si è schiantato ad alta velocità sulla folla ancora in festa per il Capodanno a Bourbon Street, uno dei quartieri più vivaci e centrali della città. Stando ad alcune testimonianze, il conducente del veicolo, dopo aver travolto i passanti, è sceso dall’abitacolo e ha cominciato a sparare. La polizia è intervenuta rispondendo al fuoco. Non si sa se l'attentatore sia stato colpito o bloccato. La polizia si è già comunque orientata verso l'atto terroristico, come ha dichiarato poche ore dopo l'attacco il capo della polizia della città della Louisiana, Anne Kirkpatrick.

I testimoni

“Un corpo mi è volato addosso”, ha raccontato alla Cnn Kevin Garcia, 22 anni. Le autorità hanno blindato l’intero distretto. I controlli erano stati intensificati in vista delle festività e del tradizionale Allstate Sugar Bowl in programma stasera. "Un orribile atto di violenza ha avuto luogo a Bourbon Street questa mattina. Vi prego di unirvi a Sharon e a me nel pregare per tutte le vittime e per i primi soccorritori sul posto. Invito tutti coloro che si trovano nei pressi della scena ad evitare la zona": ha scritto su X il governatore della Louisiana, Jeff Landry.

Il luogo dell'attacco

La strage a New Orleans è avvenuta nel popolare quartiere francese della città, la storica Bourbon Street che è una zona turistica piena di bar e ristoranti dove si prevedeva un grande affollamento per la notte di Capodanno. L'attacco è avvenuto inoltre poche ore prima che la città ospitasse la partita annuale di football americano universitario, il Sugar Bowl, un campionato importante a cui partecipano le migliori squadre: oggi, l'Università della Georgia avrebbe dovuto affrontare Notre Dame. Circostanze per le quali - riferiscono i media americani - era stata rafforzata la sicurezza con il dispiegamento di tutti gli agenti disponibili.

Il precedente

Nel febbraio 2017, un pick-up guidato da un uomo che, secondo la polizia, era ubriaco, si è schiantato contro una folla di spettatori che assistevano alla sfilata principale del Mardi Gras a New Orleans, ferendo più di 20 persone proprio vicino a Barbour Street dove oggi è avvenuta la strage.